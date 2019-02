Un nuovo tour mondiale per il gruppo post-punk di Craig Dyer. Montage Images of Lust and Fear dei The Underground Youth è in arrivo

Ancora pochi giorni e si riparte per un tour mondiale. The Underground Youth presenteranno il nuovo album dal titolo Montage Images of Lust and Fear, da cui sono state estratte le anteprime di The Death Of The Author e Last Exit To Nowhere.

The Underground Youth apriranno il loro tour il 6 marzo in Asia e torneranno nel mese di aprile in Europa. Avremo modo di ascoltarli anche in Italia il 29 maggio a Roma e il 31 a Bologna.

Nono album del gruppo, Montage Images of Lust and Fear, sarà disponibile a partire dal 29 marzo con l’edizione in vinile e diversi artwork intercambiabili, tra cui quello di Lorena Sequeyro, protagonista della cover dell’album.

Tra le collaborazioni al nuovo progetto dei The Underground Youth è presente anche Kristoph Hahn, che accompagna i musicisti Craig Dyer, Olya Dyer, Max James e Leonard Kaage con arrangiamenti originali.

The Underground Youth: lussuria e paura nei testi del nuovo album

Craig Dyer, voce e chitarra del gruppo, in una recente intervista, ha spiegato il riferimento del titolo e i contenuti scelti per il nuovo album Montage Images of Lust and Fear.

Un montaggio di immagini tra lussuria e paura, quello diffuso e divulgato dai media: l’ispirazione alla base dei brani dei The Underground Youth è dettata dalla violenza, dalla paura, dal sospetto, dal sesso, dal desiderio, dall’angoscia, e ogni esperienza s’incarna in uno dei soggetti raccontati nei testi. E’ come un costante cambiare canale e ciò che si vede è solo un susseguirsi di immagini lussuriose o che suscitano paura, discriminazione e caos.

L’energia aggressiva e dark, in un paesaggio musicale molto cinematografico, si fonde con le loro chitarre distorte e percussioni pungenti. La voce di Craig, in Montage Images of Lust and Fear, irrompe nell’atmosfera cupa e riecheggia con vocalità che rimandano a Jim Morrison, soprattutto nel brano Last Exit to Nowhere.

Montage Images of Lust and Fear – Last Exit to Nowhere



Il brano Last Exit to Nowhere, anteprima tratta dal nuovo album dei The Underground Youth, è stato rilasciato un paio di giorni fa, (22 febbraio 2019), dalla Fuzz Club Records.

Chitarre rock, voce graffiante, e sensazioni vorticose, Last Exit to Nowhere è una discesa nel nulla a tutta velocità.



Montage Images of Lust and Fear – The Death of The Author

Scritto e registrato dal vivo, The Death of The Author è un viaggio distorto tra basso, vetri rotti e corde di chitarra disturbanti. Di forte impatto e molto viscerale, il brano dei The Underground Youth delinea perfettamente la chiave di lettura di Montage Images of Lust and Fear.

Tour dei The Underground Youth

Il tour mondiale del gruppo, per promuovere il loro nono album in studio, inizia il 6 marzo. Ecco la lista delle date: