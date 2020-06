Se ne parla ormai da decenni, ma finalmente pare che Galline in Fuga 2 sia pronto per “prendere il volo” e atterrare direttamente sulla piattaforma Netflix.

Galline in Fuga è stato uno dei film d’animazione in stop motion più amato del cinema, basti ricordare il grande successo alla sua uscita e la nomination agli Oscar come miglior film d’animazione. Ora finalmente abbiamo l’opportunità di tornare nel pollaio e vedere come la storia dei protagonisti va avanti.

La trama di Galline in Fuga 2

Le prime indiscrezioni riguardo alla trama di Galline in Fuga 2, parlano di Ginger, che ora vive nel paradiso dei polli, un posto meraviglioso senza umani in circolazione. Qui Ginger si innamora di Rocky e i due decidono di schiudere un uovo insieme mettendo al mondo la piccola Molly.

La giovane Molly cresce in fretta, e con lei la voglia di spiccare il volo e di allontanarsi dai suoi genitori per aprire le ali alla vita. Nel frattempo una nuova minaccia che giunge dalla terraferma costringe Ginger a radunare le truppe e ad organizzare la resistenza per difendere il paradiso dei polli.

Le premesse sembrano davvero interessanti, e da quanto ne racconta il regista, Sam Fell, la trama è perfetta e pronta per essere girata.

Ecco quanto dichiarato in una recente intervista su Galline in Fuga 2 da Peter Lord, il regista del primo film:

Ne abbiamo discusso così tante volte nel corso degli anni, proponendo varie idee senza mai trovarne una che ci piacesse veramente. Ma il film era sempre nei nostri pensieri. Ora abbiamo la storia perfetta e anche il rapporto con Netflix è perfetto[…] Sento che ora possiamo realizzare il sequel che vogliamo, quello a cui teniamo davvero!

Le riprese del film sono previste per il prossimo anno, speriamo di poter vedere presto Galline in Fuga 2.

