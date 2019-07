Il 2019 sta pian piano prendendo forma come un grande anno per la nostra Mabel. Rilasciata il 24 luglio, puoi ora ascoltare “Bad Behaviour“, la nuova hit tutta da ballare!

La cantante britannica è maggiormente conosciuta per la sua “Don’t Call Me Up”, che all’inizio di questo mese è stata inserita nella Top 40 Chart UK come la più grande hit di un’artista femminile britannica.

Manca sempre meno al rilascio del suo album di debutto “High Expectations“ – titolo che corrisponde perfettamente a come ci sentiamo nei confronti delle hit che arriveranno. La data di rilascio è il prossimo 2 agosto: l’album include molte delle sue gemme che già conosciamo, prima tra tutte “Mad Love“.

“Bad Behaviour” è un ulteriore assaggio dell’album che sta per arrivare e non ha niente di meno rispetto alle hit lanciate precedentemente!

La cantante Mabel

Significato di “Bad Behaviour” di Mabel

“You can’t contain me. Every time I’m up, I run around you. You know you can’t keep up,” canta Mabel. Non la si può contenere, nè si può prevedere il suo cattivo comportamento.

In un’intervista con Zane Lowe, Mabel ha parlato del significato di questa canzone:

“Ho scritto ‘Bad Behaviour’ dopo una notte in cui qualcuno mi si è avvicinato e mi ha detto, ‘Ti stai comportando da pazza. Ti devi calmare un pochino’. E sai quando hai quel pensiero, quel ‘Oh mio Dio, no. Oh mio dio, sto facendo la pazza?’ E poi mi sono svegliata la mattina dopo e ho pensato ‘No, non ero troppo pazza, mi stavo solo divertendo’, e volevo solo scrivere una canzone che parlasse di questo.”

Non lasciatevi contenere dagli altri se vi state divertendo, nessuno può dirvi che siete pazzi: questo sembra dirci Mabel con la sua nuova “Bad Behaviour”.

All’inizio trovate il video di “Bad Behaviour”, mentre qui sotto trovate il testo e la traduzione.

Vi piace questa nuova canzone di Mabel? Emozionati per il suo album di debutto? Fatemi sapere nei commenti!

Testo di “Bad Behaviour” di Mabel

Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na

On my bad behaviour

Na na na na, na na na na, na na na na, na na

Don’t get me faded

Don’t play my favorite

If you don’t wanna see me acting like a fool

If you can’t keep up with my bad behaviour

You can’t contain me

Every time I’m up, I run around you

You know you can’t keep up

They ask if it’s my birthday

Say “what we celebrating”

Everybody dance around me, dance around me

Mmm, the whole room looking my way

Cause the afterparty’s my place

I got ’em all around me, all around me

Mmm

Don’t wait, not a minute

We here, no limit, no pressure baby

Can’t dip, now we in it

It’s gonna be a good one

Never no pressure baby

I was unruly when you met me

You just have to accept it

And if you can’t handle it

Don’t get me faded

Don’t play my favorite

If you don’t wanna see me acting like a fool

If you can’t keep up with my bad behaviour

You can’t contain me

Every time I’m up I’m all around you

You know you can’t keep up

With my bad behaviour

Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na

With my bad behaviour

Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na

With my bad behaviour

On you, all the drinks are on you

You know how I like to

So dance around me, dance around me

Don’t need a real occasion

Cause is there isn’t then I’ll make one

Don’t you know about me, know about me

Don’t wait, not a minute

We here, no limit, no pressure baby

Can’t dip, now we in it

It’s gonna be a good one

Never no pressure baby

I was unruly when you met me

You just have to accept it

And if you can’t handle it

Don’t get me faded

Don’t play my favorite

If you don’t wanna see me acting like a fool

If you can’t keep up with my bad behaviour

You can’t contain me

Every time I’m up I’m all around you

You know you can’t keep up

With my bad behaviour

Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na

With my bad behaviour

Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na

With my bad behaviour

No I don’t mean to tease you

But I’m not a people pleaser

No I don’t need a reason

I’m not doing it for you

I’m just doing it for me, yeah

No I don’t mean to tease you

But I’m not a people pleaser

No I don’t need a reason

I’m not doing it for you

I’m just doing it for me, yeah

Traduzione di “Bad Behaviour” di Mabel

Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na

il mio cattivo comportamento

Na na na na, na na na na, na na na na, na na

non farmi sparire

non mettere la mia preferita

se non vuoi vedermi comportarmi da stupida

se non puoi tenere il passo con il mio cattivo comportamento

non puoi contenermi

ogni volta che sono sveglia, ti corro intorno

sai che non puoi tenere il passo

mi chiedono se è il mio compleanno

dicono cosa stiamo festeggiando?

tutti mi danzano intorno, intorno

l’intera stanza guarda verso di me

perché l’afterparty è il mio posto

li ho tutti attorno a me, attorno a me

non aspettare, non un minuto

siamo qui, nessun limite, nessuna pressione baby

non puoi farne a meno, adesso ci siamo

sarà uno bello

non ci sarà mai pressione baby

ero senza regole quando mi hai conosciuto

devi solo accettarlo

e se non puoi sostenerlo

non farmi sparire

non mettere la mia preferita

se non vuoi vedermi comportarmi da stupida

se non puoi tenere il passo con il mio cattivo comportamento

non puoi contenermi

ogni volta che sono sveglia, ti corro intorno

sai che non puoi tenere il passo

Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na

il mio cattivo comportamento

Na na na na, na na na na, na na na na, na na

il mio cattivo comportamento

su di te, tutti i drink sono su di te

sai come mi piace

quindi danza attorno a me, danza attorno a me

non c’è bisogno di una vera occasione gingergeneration

perché se non c’è ne creo una

non sai di me, sai di me

non aspettare, non un minuto

siamo qui, nessun limite, nessuna pressione baby

non puoi farne a meno, adesso ci siamo

sarà uno bello

non ci sarà mai pressione baby

ero senza regole quando mi hai conosciuto

devi solo accettarlo

e se non puoi sostenerlo

non farmi sparire

non mettere la mia preferita

se non vuoi vedermi comportarmi da stupida

se non puoi tenere il passo con il mio cattivo comportamento

non puoi contenermi

ogni volta che sono sveglia, ti corro intorno

sai che non puoi tenere il passo

Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na

il mio cattivo comportamento

Na na na na, na na na na, na na na na, na na

il mio cattivo comportamento

no non voglio stuzzicarti

ma non sono una che vuole pregare la gente

no, non ho bisogno di una ragione

non lo faccio per te

lo faccio solo per me, yeah

no non voglio stuzzicarti

ma non sono una che vuole pregare la gente

no, non ho bisogno di una ragione

non lo faccio per te

lo faccio solo per me, yeah