Dopo 39 anni dalla nascita di Indiana Jones, il regista storico del franchise, Steven Spielberg abbandona la regia cedendo il posto ad un altro regista. Indiana Jones 5, quindi, non sarà diretto come tutti i capitoli precedenti dal suo regista storico, e non sappiamo ancora chi prenderà il suo posto.

Da un’esclusiva di Variety, pare che tra i preferiti spicchi il nome del regista James Mangold, che pare essere in trattative per accettare questo incarico. Precedentemente Mangold ha già preso le redini di un altro franchise, quello di Wolverine e col film “Logan” in effetti ha avuto un ottimo risultato, arrivando a guadagnare 619 milioni di dollari in tutto il mondo e ricevendo una nomination all’Oscar per l’adattamento.

Potrebbe quindi essere James Mangold il regista di Indiana Jones 5, anche se per il momento la cosa non è stata ancora in alcun modo confermata.

Perché Spielberg si è fatto da parte per Indiana Jones 5?

Secondo alcune fonti vicine al regista, il motivo del passo indietro fatto da Spielberg è stata una sua totale decisione. Alla base ci sarebbe il desiderio di dare spazio a registi più giovani e quindi portare Indiana Jones alle nuove generazioni.

Spielberg resterebbe comunque legato al film nel ruolo di produttore esecutivo. Ok, non è la regia, ma è comunque qualcosa, un legame tra le generazioni passate e quelle odierne.

Per quanto riguarda invece la partecipazione di Harrison Ford, la cosa è certa (sarebbe davvero troppo rinunciare anche all’attore protagonista. In quel caso, meglio fare un altro film!) e confermata dallo stesso protagonista.

Non si sa ancora quando il film sarà pronto ad uscire. Inizialmente si era parlato di luglio 2019, ma i tempi si sono allungati al 2020 e di sicuro ora, con il cambio di regia, è molto probabile che la cosa si sposti ancora in avanti verso il prossimo anno o addirittura il 2022. Speriamo di avere presto notizie più certe.

Cosa ne pensi di Indiana Jones senza Spielberg alla regia? Sei d’accordo o meno con la decisione del regista? Faccelo sapere nei commenti.