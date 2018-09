In rotazione radiofonica da oggi il nuovo inedito de Le Vibrazioni, dal titolo Pensami Così. La canzone arriva dopo i precedenti singoli Così Sbagliato e Amore Zen, che segnano il ritorno della band milanese nel panorama musicale italiano.

Pensami Così è una coinvolgente rock ballad in pure stile de Le Vibrazioni, con un testo molto poetico che ci illustra immagini di un amore semplice, fatto di dettagli, pensieri e quotidianità e purtroppo… destinato a finire.

Il significato di Pensami Così raccontato da Francesco Sarcina

Il significato di Pensami Così, ci viene spiegato dal cantante de Le Vibrazioni, anche autore del testo, con queste parole:

Pensami Così è nata sul letto di una stanza d’albergo durante il tour estivo, in un momento dove si è lontani da casa da tanto tempo e si cambia in continuazione letto dove si dorme…e si sa che la lontananza dagli affetti più cari può creare incomprensioni. Pensami Così racconta quindi della fine di una storia per colpa della musica, che spesso è alimentata da quell’amore stesso. Ironia della sorte: un amore dà vita a una canzone che parla della fine di un amore!

Pensami Così, Le Vibrazioni – Testo

Senza parole ti scriverò

Una canzone che tra di noi

Racchiude le mille incertezze ma…

Sono sicuro ti piacerà

Ascoltala quando non ci sarò

E prova a giocare come sai tu

Tra le pareti di questo pensiero

Quanto è vero, più di prima

Ancora, ancora

Pensami anche solo per un attimo

Tra le lenzuola tu

Se pensi a me sorprendimi

Così, come solo nelle favole

Senza parlare tu, vieni da me

Per stringermi

Così sì, così

Senza rumore sarò da te

Su questo letto tu immobile

Dormi scoperta su un fianco e poi

I tuoi capelli come gli Dei

Accenni un sorriso in penombra ma..

Mi chiedo se in fondo appartieni a me

Tra le pareti di questo pensiero

Quanto è vero, più di prima

Ancora, ancora

Pensami anche solo per un attimo

Tra le lenzuola tu

Se pensi a me sorprendimi

Così, come solo nelle favole

Senza parlare tu, vieni da me

Per stringermi in un abbraccio così

Il pensiero quanto è vero

Più di prima, ancora, ancora

Allora se è vero

Più sincero, più di prima

Ancora, ancora

Pensami anche solo per un attimo

Tra le lenzuola tu

Se pensi a me sorprendimi

Così, come solo nelle favole

Senza parlare tu, vieni da me

Per stringermi in un abbraccio sì

Così, sì, così

Senza parole ti scriverò

Una canzone che tra di noi

Racchiude le mille incertezza

Ma sono sicuro ti piacerà