L’anno sta per concludersi e come sempre è tempo di tirare le somme. Lo ha voluto fare anche Ticketmaster, nota compagnia di ticketing, che ha chiesto ai propri utenti di votare quali fossero stati i migliori concerti avvenuti nel 2019 in Italia, quali secondo loro fossero stati quelli migliori a livello internazionale e quali invece sono per loro i più attesi per il nuovo anno.

Migliori concerti italiani del 2019 secondo gli utenti di Ticketmaster.

I primi tre posti sono tutti occupati da artisti internazionali: al primo troviamo i Muse che anche questa volta hanno voluto includere l’Italia con il loro tour “Simulation Theory”.

Al secondo posto c’è Ed Sheeran che lo scorso Giugno ha riempito lo stadio di San Siro. Al terzo un artista emergente che ha recentemente fatto tappa in Italia: Lewis Capaldi.

È al quarto posto che troviamo il primo italiano in classifica: Marco Mengoni. Il cantante è uno degli artisti italiani più amati che quest’anno ha portato la sua musica in giro per l’Italia con tre leghe di tour differenti.

Al quinto posto i Twenty One Pilots che sono stati ospiti del Milano Rocks 2019,

Miglior concerto internazionale del 2019 secondo gli utenti di Ticketmaster.

Il pubblico ha avuto modo di votare anche il concerto migliore a livello mondiale avvenuto nell’anno che sta per concludersi e a spuntarla è stata la cantante Pink che nonostante abbia viaggiato per i palchi europei con il suo tour non ha fatto capolino nel nostro Paese.

Artista più atteso del 2020 secondo gli utenti di Ticketmaster.

Per l’anno a venire l’artista più atteso a sorpresa è l’emergente Lewis Capaldi che con la sua musica -e simpatia- sta conquistando tutti a piccoli passi. L’ultimo singolo “Before You Go” è già un successo dopo pochi giorni dalla sua uscita.

Città italiana che ha accolto i concerti migliori secondo gli utenti di Ticketmaster.

Il pubblico ha votato anche la città italiana che ha ospitato i concerti più memorabili dell’anno e a predominare è stata Milano, da sempre grande punto di riferimento per gli artisti italiani e internazionali.

Se il 2019 è stato un anno di grandi concerti si prospetta un 2020 altrettanto scoppietante. Noi non vediamo l’ora, e voi?