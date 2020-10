È uscito il nuovo singolo dei Modà “Chicco Biondo”, il secondo dal loro ritorno

Con il brano “Cuore di cemento” pubblicato lo scorso agosto i Modà hanno segnato un ritorno alle origini, consacrato dal loro nuovo singolo “Chicco Biondo“. Kekko Silvestre, cantante della band, aveva dichiarato come fossero curiosi di conoscere la reazione dei fan rispetto alla decisione di tornare a un sound così riconoscibile. Il responso non è di certo mancato.

Un tuffo nel passato che ha portato i Modà a voler fare i conti con suoni utilizzati durante i loro anni d’oro. Impossibile non accorgersene, ma in fondo la nostalgia può essere ugualmente di impatto rispetto magari all’elettricità provata quando ci si trova di fronte a qualcosa di nuovo.

Nessun tipo di sperimentazione per loro ma anzi, la volontà di celebrare proprio quei fan che hanno seguito la loro carriera passo dopo passo. Questo progetto è dedicato a loro. Al primo brano si va ad aggiungere “Chicco Biondo“, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Entrambi faranno parte dell’ottavo disco della band, che non ha ancora una data d’uscita. A differenza del primo singolo questo brano manca di aggressività, lasciando posto a una ballata che cerca di toccare più in profondità.

Il brano vuole descrivere una persona, metaforicamente paragonata a un chicco biondo: “Piccola e impotente / Chicco biondo serve al mondo tra milioni di perché“. Allo stesso tempo la invita a focalizzarsi sul presente e di vivere appieno tutte le emozioni provate. “Dimmi / Se anche tu quando mi guardi senti di essere felice / Dimmi / Se poi quando stiamo insieme non esiste alcun dolore / Dammi / Un motivo per cui è giusto rinunciare a questa pace” canta la voce di Kekko nel ritornello.

I Modà hanno voluto rilasciare nuova musica in attesa di poter risalire sul palco. Il loro tour “Testa o Croce” è stato rimandato all’autunno 2021 a causa dell’emergenza sanitaria. I biglietti già acquistati saranno ugualmente validi per le nuove date mentre per chi fosse interessato la vendita è aperta QUI.

Mentre aspettiamo di scoprire se arriverà presto un nuovo album, date un ascolto al nuovo singolo e fateci sapere cosa ne pensate!

Testo di Chicco Biondo dei Modà

[Verso 1]

Grano che ha bisogno di sudore e di passione per potere splendere

Chicco biondo pieno di natura e di colore, solo da raccogliere

Dammi la mano

E scappiamo da quel campo così piccolo e lontano dal mondo

Di che forma è l’universo

Tu mi chiedi sorridendo e rispondo

L’universo non ha forma, ora anch’io ho una domanda

[Ritornello]

Dimmi

Se anche tu quando mi guardi senti di essere felice

Dimmi

Se poi quando stiamo insieme non esiste alcun dolore

Dammi

Un motivo per cui è giusto rinunciare a questa pace

Sappi che

Che non ho bisogno niente tranne di poterti amare forte

Chicco biondo come la natura che non chiede in cambio niente

[Verso 2]

Piccola e impotente

Chicco biondo serve al mondo tra milioni di perché

Io piango e tu domandi se mi sono già pentito

Ma non puoi comprendere

Sappi che spesso

Non è sempre più felice chi vedi sorridere

Io invece piango

Perché leggeri già stiamo volando

[Ritornello] X2

Dimmi

Se anche tu quando mi guardi senti di essere felice

Dimmi

Se poi quando stiamo insieme non esiste alcun dolore

Dammi

Un motivo per cui è giusto rinunciare a questa pace

Sappi che

Che non ho bisogno niente tranne di poterti amare forte

Chicco biondo come la natura che non chiede in cambio niente