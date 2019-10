Una domanda annosa che tutti i fan di Nightmare Before Christmas si sono fatti almeno una volta…

Siamo in quel preciso periodo dell’anno in cui tutti noi tiriamo fuori il DVD di Nightmare Before Christmas, il film d’animazione del 1993 ideato da Tim Burton che racconta la storia di Jack Skeletron, re delle zucche di Halloween.

Eppure, chiunque conosca la storia ricorderà bene che Jack, stanco della solita vita e del solito Halloween, tenta di appropriarsi del Natale e di portarlo avanti con un suo progetto. E a questo punto la domanda nasce spontanea: ma Nightmare Before Christmas è allora un film di Halloween o di Natale?

Finalmente la risposta ufficiale ci arriva da Danny Elfman, il compositore che ha lavorato alle musiche del film in stop-motion.

Nightmare Before Christmas secondo Danny Elfman

La risposta di Elfman alla domanda che ci lascia nel dubbio da anni è stata netta, ma ovviamente ognuno di noi potrà restare della sua opinione:

“Ovviamente riguarda il Natale, ma per me è un film di Halloween. Crescendo, Halloween è stata la mia notte preferita dell’anno e il Natale è stato un periodo problematico. Durante i miei anni da adulto, è stato un momento in cui una nuvola scura mi avrebbe seguito in giro – cosa che probabilmente portavo avanti dalla mia infanzia fino a quando poi non ho avuto i miei figli- soltanto dopo la loro nascita ho sviluppato una nuova visione più luminosa del Natale”

Ogni dubbio a questo punto dovrebbe essere risolto, collocando Nightmare Before Christmas alla festa di Halloween e non a quella del Natale.

Elfman ha anche raccontato la sua vicinanza al personaggio di Jack, cosa che l’ha aiutato molto nella composizione della musica:

“Mi sono anche sentito molto vicino alla situazione di Jack Skeletron perché sapevo com’era essere il re del mio piccolo mondo e desiderare fuori da quel mondo e desiderare qualcos’altro. Quindi mi sono sentito molto vicino alle vacanze di Halloween, ma anche molto vicino a Jack e a ciò che stava vivendo.”

Così abbiamo finalmente avuto una risposta ufficiale, ma ci interessa anche cosa ne pensi tu al riguardo: Halloween o Natale? Faccelo sapere nei commenti!