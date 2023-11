C’era un tempo in cui chi possedeva il BlackBerry era considerato il figo di turno. Questo sino a quando Steve Jobs non presentò il primo iPhone.

Questo film documentario racconta proprio questo: la nascita del cellulare, la sua ascesa e poi anche il suo declino.

Il film racconta di come due ragazzi hanno creato un rivoluzionario dispositivo mobile: il BlackBerry. E come il suo enorme successo sia durato relativamente poco.

Dopo il successo del film “The Social Network“, molti registi e sceneggiatori hanno cercato di emulare la formula di successo di quel film. “The Social Network” ha combinato due elementi chiave: raccontava la storia della creazione di un prodotto innovativo, in questo caso Facebook, e allo stesso tempo si concentrava sul dramma personale e le relazioni tra le persone coinvolte in quel processo. In pratica, ha mescolato il genere del documentario tecnologico con quello del dramma umano, basandosi su eventi e personaggi reali. Questo approccio ha ispirato altri a raccontare storie simili, che uniscono l’innovazione tecnologica con le dinamiche umane complesse.

Quest’anno, ho già visto “Dumb Money” seguire la formula di “The Social Network” in misura maggiore o minore. Anche il regista Matt Johnson segue largamente questa formula con “BlackBerry”, ma lo fa con un fascino particolare e un tocco comico che da un di più al film.

Basato sul libro “Losing The Signal” di Jacquie McNish e Sean Silcoff, il film segue Mike Lazaridis (interpretato da Jay Baruchel) e Doug Fregin (interpretato da Johnson), i disordinati co-fondatori di Research In Motion, le cui innovative idee tecnologiche sono limitate dalla loro mancanza di abilità nel presentarsi al pubblico. Entra in scena Jim Balsillie (interpretato da Glenn Howerton), un imprenditore spietato che riesce a trasformare i loro sogni in oro. Insieme, il loro prototipo di smartphone diventa il BlackBerry, che in un certo periodo della sua breve vita rappresentava il 45 per cento del mercato dei cellulari.

Baruchel mostra diverse sfaccettature in questo film. Il suo essere ansioso si trasforma in impazienza e disperazione.

Baruchel, la cui carriera lo ha visto interpretare principalmente personaggi nervosi e sottoposti, indossa il maladattato abito di Mike come fosse un guanto, mentre Johnson gli gira intorno come un Labrador vivace e fedele, tutto lealtà ma senza acume negli affari. Howerton è la carta selvaggia, magnetica e terrificante del film. Non si limita a recitare ma strappa la scena con i suoi incisivi come un lupo rabbioso. L’attore è una rivelazione in BlackBerry. Una palla di rabbia tesa ed energica, che esplode occasionalmente sullo schermo, regalandoci sfoghi pieni di imprecazioni così violente e crude che farebbero impallidire i più severi boss mafiosi.

Il regista Matt Johnson nel film “BlackBerry” ritrae la relazione complicata e problematica tra i tre protagonisti principali. Questo aspetto del film lo fa sembrare un po’ vecchio stile, specialmente perché si tratta di una storia che parla di tecnologia avanzata. Questo contrasto tra lo stile del film e il tema della tecnologia può a volte distogliere l’attenzione dai momenti emozionali intensi, anche se brevi, che il film presenta.

Tuttavia, il modo in cui Johnson ha scelto di raccontare questa storia ricorda lo stile di altri film comici che usano il falso documentario per raccontare tutt’altro. Questo approccio ricorda costantemente agli spettatori che “BlackBerry” è in realtà una commedia, e non un dramma serio e raffinato. Quindi, anche se la dinamica tra i personaggi può sembrare disordinata o datata, serve per sottolineare il tono comico e leggero del film.

Il film mostra che il successo di BlackBerry non è eterno. Nel punto culminante della storia, che si svolge nel 2007, il personaggio di Mike, interpretato da Jay Baruchel, assiste con scetticismo alla presentazione del nuovo iPhone da parte di Steve Jobs in televisione. Mike non crede all’impatto che l’iPhone avrà, dimostrando così come il successo abbia influenzato negativamente la sua percezione della realtà. In queste scene, Baruchel porta in scena diverse emozioni: l’ansia di Mike si trasforma in impazienza e poi in disperazione. Anche se “BlackBerry” non raggiunge i livelli di “The Social Network”, il film eccelle nel rappresentare la caduta di questi personaggi. Grazie a delle performance eccellenti da parte degli attori comici, il film riesce a unire emozione, umorismo e momenti di esagerazione teatrale.

Il film “BlackBerry” è una piacevole commedia che mostra una serie di errori e gaffe all’interno di un contesto aziendale. Tuttavia, uno degli aspetti più notevoli del film è la performance di Glenn Howerton. La sua interpretazione è così potente e dominante che può essere paragonata a quella di uno squalo, piena di intensità e forza. Questo rende il suo personaggio uno dei cattivi più memorabili e impressionanti del 2023, distinguendosi come un punto di forza di questo film.

Storia del BlackBerry

Research in Motion (RIM), fondata a Waterloo, Ontario, ha sviluppato per primo il “Inter@ctive Pager 900”, annunciato il 18 settembre 1996. Questo dispositivo a conchiglia permetteva la comunicazione bidirezionale. Dopo il successo del 900, il “Inter@ctive Pager 800” venne creato per IBM, che ne acquistò per un valore di 10 milioni di dollari il 4 febbraio 1998. Il successivo dispositivo fu il “Inter@ctive Pager 950”, lanciato il 26 agosto 1998. Il primo dispositivo a portare il nome BlackBerry fu il “BlackBerry 850”, un pager email, rilasciato il 19 gennaio 1999. Pur essendo identico in apparenza al 950, l’850 fu il primo dispositivo a integrare l’email e non fu più utilizzato il nome “Inter@ctive Pager” per il brand del dispositivo.

Il primo dispositivo BlackBerry, l’850, fu introdotto nel 1999 come pager bidirezionale a Monaco di Baviera, Germania. BlackBerry rappresentava una soluzione ideata da RIM per la consegna di email su diverse reti wireless. Il nome BlackBerry fu coniato dalla società di marketing Lexicon Branding. Fu scelto tra circa 40 nomi possibili per la somiglianza dei tasti della tastiera ai drupeoli del frutto della mora e per l’immediatezza del nome, che rifletteva la velocità di questo sistema di email push. I primi dispositivi BlackBerry, RIM 850 e 857, usavano la rete DataTAC.

Nel 2002, fu rilasciato il più noto smartphone convergente BlackBerry 5810, che supportava email push, telefono cellulare, messaggistica testuale, fax via Internet, navigazione web e altri servizi di informazioni wireless.

BlackBerry ha guadagnato quote di mercato nell’industria mobile concentrando l’attenzione sull’email. BlackBerry ha iniziato ad offrire servizi di email anche su dispositivi non BlackBerry, come il Palm Treo, attraverso il software proprietario BlackBerry Connect.

Il primo dispositivo BlackBerry aveva un display monocromatico, mentre i modelli più recenti montavano display a colori. Tutti i modelli più recenti sono stati ottimizzati per la “digitazione con i pollici”, ovvero l’uso solo dei pollici per scrivere sulla tastiera. I modelli Storm 1 e Storm 2 includevano una tastiera SureType per la digitazione. Inizialmente, la navigazione nel sistema era possibile mediante una rotellina montata sul lato destro dei modelli precedenti al 8700. La rotellina fu sostituita dalla trackball con l’introduzione della serie Pearl, che permetteva lo scorrimento in quattro direzioni. La trackball fu sostituita dal trackpad ottico con l’introduzione della serie Curve 8500. I modelli adatti per le reti iDEN, come Nextel, SouthernLINC, NII Holdings e Mike, incorporavano anche una funzione push-to-talk (PTT), simile a un walkie-talkie.

Il 30 gennaio 2013, BlackBerry annunciò il rilascio degli smartphone Z10 e Q10. Entrambi i modelli comprendevano schermi touch: lo Z10 presentava un design completamente touch, mentre il Q10 combinava una tastiera QWERTY con funzionalità touchscreen.

Il 5 marzo 2013, BlackBerry annunciò la firma di un grande contratto per la sicurezza delle comunicazioni dati e vocali del governo tedesco. Angela Merkel firmò il contratto pubblicamente e apparve a Cebit insieme al direttore di BlackBerry Europe, Herve Liboureau.

Durante il secondo trimestre finanziario del 2013, BlackBerry vendette 6,8 milioni di dispositivi, ma fu superata per la prima volta dalle vendite del modello Lumia di Nokia.

Il 12 agosto 2013, BlackBerry annunciò l’intenzione di vendere l’azienda a causa della sua posizione finanziaria sempre meno favorevole e della concorrenza nel settore mobile. A causa delle vendite inferiori alle aspettative dello Z10, il 20 settembre 2013, BlackBerry annunciò che 4.500 posizioni lavorative a tempo pieno e parziale (circa il 40% del suo personale operativo) sarebbero state tagliate e la sua linea di prodotti sarebbe stata ridotta da sei a quattro modelli. Il 23 settembre 2013, Fairfax Financial, che possedeva una quota del 10% in BlackBerry, fece un’offerta per acquisire BlackBerry per 4,7 miliardi di dollari (a 9,00 dollari per azione). Dopo l’annuncio, BlackBerry accettò provvisoriamente l’offerta, ma continuò a cercare altre offerte fino al 4 novembre 2013.

Il 4 novembre 2013, BlackBerry sostituì Thorsten Heins con il nuovo CEO ad interim John S. Chen, ex CEO di Sybase. L’8 novembre, il consiglio di amministrazione di BlackBerry rifiutò le proposte di varie aziende tecnologiche per diversi asset di BlackBerry, sostenendo che una suddivisione non avrebbe servito gli interessi di tutti gli stakeholder, che includono dipendenti, clienti e fornitori oltre agli azionisti, dissero le fonti, che non volevano essere identificate poiché le discussioni erano confidenziali. Il 13 novembre 2013, Chen pubblicò un messaggio aperto: “Ci impegniamo a riconquistare il nostro successo”.

Il 17 dicembre 2013, BlackBerry annunciò un contratto per oltre 10’000 BlackBerry Z10 per Peugeot SA.

Il 26 febbraio 2014, durante il Mobile World Congress, Airbus firmò un contratto con il direttore di BlackBerry Europe, Herve Liboureau, per l’intera suite di Mobility Management BlackBerry 10.

All’inizio di luglio 2014, la pubblicazione online TechCrunch pubblicò un articolo intitolato “BlackBerry è uno dei titoli più caldi del 2014, seriamente”, dopo un aumento del 50 percento delle azioni della società, un aumento che era maggiore di quello di aziende concorrenti come Apple e Google; tuttavia, un’analisi dei risultati finanziari di BlackBerry mostrò che né i ricavi né il margine di profitto erano migliorati, ma invece i costi erano stati notevolmente ridotti. Durante lo stesso periodo, BlackBerry introdusse anche il nuovo dispositivo Passport, che consisteva in uno schermo quadrato da 4,5 pollici (11 cm) con risoluzione “Full HD-class” (1.440 x 1.440) e commercializzato per campi professionali come la sanità e l’architettura, promosse la sua app Messenger e rilasciò piccoli aggiornamenti per il sistema operativo mobile BB10.

Il 17 dicembre 2014, il BlackBerry Classic fu introdotto; si proponeva di essere più in linea con la precedente serie Bold, incorporando pulsanti di navigazione simili ai dispositivi precedenti con sistema operativo BlackBerry. Quando fu dismesso nel giugno 2016, era l’ultimo BlackBerry con una tastiera che domina la parte anteriore del telefono nello stile classico.

Nel settembre 2015, BlackBerry presentò ufficialmente il BlackBerry Priv, un phablet slider con una fotocamera tedesca da 18 megapixel, che utilizza il sistema operativo Android con funzionalità aggiuntive di sicurezza e produttività ispirate ai sistemi operativi BlackBerry. Tuttavia, il COO di BlackBerry, Marty Beard, disse a Bloomberg che “La società non ha mai detto che non avrebbe costruito un altro dispositivo BB10”.

Il 25 ottobre 2016, BlackBerry ha lanciato il DTEK60, il secondo modello della serie DTEK, prodotto e progettato da TCL. Questo smartphone dispone di un display touch Quad-HD da 5,5 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 820, supporto per la ricarica rapida 3.0, USB Type-C e sensore di impronte digitali.

Nell’ottobre 2016, BlackBerry ha annunciato una collaborazione con Ford Motor Company del Canada per lo sviluppo di software per i veicoli connessi del produttore automobilistico.

Nel febbraio 2017, ex dipendenti di BlackBerry hanno avviato una causa legale da 20 milioni di dollari contro l’azienda.

Nel marzo 2017, BB Merah Putih ha annunciato il BlackBerry Aurora, un dispositivo prodotto e venduto in Indonesia, basato su Android 7.0.

Nel marzo 2018, BlackBerry ha comunicato di lavorare con Jaguar Land Rover per lo sviluppo di software per i veicoli del costruttore automobilistico. Nel giugno 2018, in collaborazione con TCL Mobile e Optiemus Infracom, BlackBerry ha lanciato a livello globale il KEY2 a New York, il terzo dispositivo con tastiera fisica e sistema operativo Android di Google.

Nel 2017, BlackBerry Mobile ha rilasciato il BlackBerry KeyOne, noto per la sua tastiera fisica e lunga durata della batteria, l’ultimo dispositivo progettato internamente da BlackBerry. Sempre nel 2017, BlackBerry Mobile ha lanciato, sotto licenza partner, il BlackBerry Aurora, il KeyOne L/E BLACK e il BlackBerry Motion.

Nel giugno 2018, il BlackBerry Key2 è stato lanciato sui mercati internazionali e in India da Optiemus Infracom. Il Key2 è dotato di una doppia fotocamera e funzionalità come la modalità ritratto e lo zoom ottico. Nell’agosto 2018, Optiemus Infracom ha annunciato il lancio degli smartphone BlackBerry Evolve ed Evolve X per il mercato indiano, venduti esclusivamente su Amazon India.

Nel 2019, il sito web di BB Merah Putih è stato riproposto, con BlackBerry Limited che ha dichiarato che verrà offerto solo supporto tecnico per i dispositivi indonesiani prodotti dall’azienda. Lo stato operativo di Optiemus è sconosciuto a settembre 2020, in quanto non sono stati pubblicati aggiornamenti sui prodotti BlackBerry in India dal 2018.

Nell’ottobre 2023, è stato annunciato che il direttore operativo di BlackBerry, John Chen, avrebbe lasciato l’azienda dopo dieci anni. Richard Lynch assumerà il ruolo di CEO ad interim e presidente del consiglio di amministrazione.

Guai legali e disservizi del BlackBerry

Nel 2000, NTP ha inviato notifiche riguardanti i propri brevetti di email wireless a diverse aziende, offrendo di concedere licenze. Tra queste, NTP ha fatto causa per violazione di brevetto a Research In Motion (RIM) presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia, nota per la sua efficienza e rapidità nel gestire i casi.

La giuria ha ritenuto validi i brevetti di NTP, stabilendo inoltre che RIM li aveva violati deliberatamente, causando danni per 33 milioni di dollari. Il giudice James R. Spencer ha poi incrementato il risarcimento a 53 milioni di dollari a causa della natura intenzionale della violazione e ha ordinato a RIM di coprire anche le spese legali di NTP, pari a 4,5 milioni di dollari, emettendo un’ingiunzione che avrebbe potuto portare alla chiusura del sistema BlackBerry negli USA.

Durante il processo d’appello nel marzo 2005, RIM e NTP hanno tentato di raggiungere un accordo, fissato inizialmente in 450 milioni di dollari, ma le trattative sono fallite. La questione è tornata in tribunale il 10 giugno 2005. A novembre, il Dipartimento di Giustizia degli USA ha chiesto che il servizio di RIM continuasse, data la vasta utenza governativa.

Nel gennaio 2006, la Corte Suprema degli USA ha rifiutato di ascoltare l’appello di RIM sulla responsabilità per violazione di brevetto. A febbraio, il Dipartimento della Difesa USA ha dichiarato che un’ingiunzione che interrompesse il servizio BlackBerry, escludendo gli utenti governativi, era impraticabile, sottolineando l’importanza del BlackBerry per la sicurezza nazionale.

Il 9 febbraio 2006, RIM ha annunciato di aver sviluppato delle soluzioni alternative che non avrebbero violato i brevetti NTP, da implementare in caso di attivazione dell’ingiunzione.

Il 3 marzo 2006, dopo un severo monito del giudice Spencer, RIM e NTP hanno annunciato di aver risolto la loro disputa. Ai termini dell’accordo, RIM ha accettato di pagare a NTP 612,5 milioni di dollari in un “regolamento completo e finale di tutte le rivendicazioni”. RIM ha dichiarato che “tutti i termini dell’accordo sono stati finalizzati e la causa contro RIM è stata archiviata per ordine del tribunale nel pomeriggio. L’accordo elimina la necessità di ulteriori procedimenti giudiziari o decisioni relative a danni o provvedimenti cautelari.”

Il 26 maggio 2017, BlackBerry ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Qualcomm, risolvendo tutte le somme dovute in relazione alla decisione arbitrale provvisoria annunciata il 12 aprile 2017. In seguito a una stipulazione congiunta delle parti, il collegio arbitrale ha emesso un premio finale che prevede il pagamento da parte di Qualcomm a BlackBerry di un importo totale di 940 milioni di dollari, interessi e spese legali inclusi, al netto di alcune royalties dovute da BlackBerry per il 2016 e il primo trimestre del 2017.

Nell’estate del 2020, la startup texana OnwardMobility ha firmato un nuovo accordo di licenza con BlackBerry Limited per sviluppare un nuovo smartphone BlackBerry 5G. OnwardMobility stava collaborando con BlackBerry Limited e FIH Mobile (una sussidiaria di Foxconn) per “rivitalizzare l’iconico marchio BlackBerry attraverso un dispositivo Wi-Fi di nuova generazione basato su Android”. Tuttavia, in una dichiarazione rilasciata il 18 febbraio 2022, OnwardMobility ha affermato che non solo lo sviluppo del nuovo dispositivo BlackBerry non sarebbe andato avanti, ma che anche la stessa azienda avrebbe chiuso.