Dopo la fine improvvisa della BoboTv molti fan si chiedono cos’è successo tra Vieri, Adani, Cassano e Ventola. Il programma era uno dei più seguiti su Twitch, piattaforma streaming dove andava in onda, dove il quartetto commentava le partite e tutto ciò che riguardava il mondo del calcio.

L’annuncio di Christian Vieri, arrivato come un fulmine a ciel sereno è stato questo:

In pochi istanti i tantissimi spettatroi collegati hanno cominciato a commentare quanto successo e la notizia è diventata virale.

Subito dopo la trasmissione Vieri ha poi smesso di seguire su Instagram gli amici di una vita lasciando molti interrogativi sui motivi che hanno portato a questa drastica decisione.

In tantissimi in queste ore si chiedono cosa abbia portato i quattro amici a dividersi e porre fine all’amata trasmissione su Twitch.

Nella serata di ieri proprio per scoprire di puù sulla vicenda Valerio Staffeli ha consegnato l’enensimo Tapiro d’oro ad Antonio Cassano che ha commentato così:

“I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Noi tre avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque”.