L’intero cast di “Campioni” è composto da attori neurodivergenti e diversamente abili. E non se la cavano male. Però a far da accompagnatore a questi attori poco conosciuti serviva un grande nome. I grandi nomi di Hollywood sono stati i truffatori per attirare il pubblico nei film sin dall’età d’oro del cinema.

Quindi non sorprende che “Campioni” utilizzi anche il potere delle star per attirare gli spettatori. Ma la vera star del film non è Woody Harrelson. L’intero ensemble di attori neurodivergenti e diversamente abili brilla più di qualsiasi altro membro del cast.

Basato sul film spagnolo del 2018 “Non ci resta che vincere“, ispirato a una storia vera, la versione americana di “Campioni” è diretta da Bobby Farrelly. Ha lasciato il segno con film come “Tutti pazzi per Mary” o “Fratelli per la pelle” con Matt Damon. Il suo senso della comicità e del suo cuore possono essere percepiti in “Campioni”.

Woody Harrelson interpreta Marcus, un umile assistente allenatore di basket che non riesce a vedere oltre il campo. Burbero, acido e cattivo a tutto tondo, Marcus perde il suo lavoro non così affascinante dopo un alterco con l’allenatore capo dei Des Moines Stallions.

Se ciò non bastasse, la sua meschina lotta con l’allenatore in qualche modo arriva su “SportsCenter” e diventa un meme. Non è esattamente lusinghiero. Non sorprende che Marcus si ubriachi e finisca contro una macchina delle polizia.

L’arco di redenzione di Marcus inizia all’udienza per guida in stato di ebbrezza. Con la scelta di andare in prigione per quasi due anni o prestare servizio alla comunità per 90 giorni, opta per il percorso più breve. Dopotutto, dovrebbe allenare nell’NBA. Non ha tempo per restare a Des Moines. O così dice.

Il servizio alla comunità prevede l’allenamento della squadra di basket locale delle Olimpiadi speciali, chiamata Friends.

Marcus, che sembra non essersi mai connesso con un altro essere umano, subisce una trasformazione mentre allena il dinamico team. Da cattivo ad amabile, questi ragazzi gli mostrano l’umanità dietro il basket, qualcosa di cui ha estremamente bisogno.

Ancora una volta, le vere star del film sono la squadra di basket. C’è il fuoriclasse con il tocco magico, Darius (Joshua Felder). Johnny (Kevin Iannucci) è il cuore e l’anima della squadra, qualcuno che vorresti solo abbracciare. Il ragazzo del tiro all’indietro, Showtime (Bradley Edens) è dolce e aiuta a unire la squadra in un momento cruciale.

Cody (Ashton Gunning) non solo gioca a basket, ma fa parte di un gruppo rock. Blair (Tom Sinclair) si presenta sempre ed è la pietra angolare della squadra. Arthur (Alex Hintz) è un’enciclopedia ambulante e un comico nascosto, anche se potrebbe non saperlo.

Poi c’è Benny, che si guadagna giustamente il titolo di Campione quando si fa valere in campo. La performance di James Day Keith è così accattivante e autentica che diventa rapidamente uno dei preferiti.

A completare la squadra ci sono Craig (Matthew Von Der Ahe) e Marlon (Casey Metcalfe), entrambi atleti e attori solidi come una roccia, e Cosentino (Madison Tevlin). Palla di fuoco, femminista e regina a tutto tondo, Cosentino non fa prigionieri.

Perché descrivere l’intera squadra? Perché film come “Campioni” sono pochi e rari. Anche le opportunità per attori come questi sono rare. L’ultimo film importante che ha come protagonista un attore affetto dalla sindrome di Down è “In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon” (2019) con Zack Gottsagen e Shia LaBeouf. E anche quel film risiede più nella fascia dei film indipendenti che nelle luci della ribalta di Hollywood.

Hollywood ha una lunga storia di mancato successo quando si tratta di cast e troupe diversi. E a meno che non si cerchino film con attori indipendenti, raramente si avrà l’opportunità di vedere i diversi talenti che esistono. È una vergogna.

La domanda: “Campioni” sfrutta la comunità dei disabili? Questa domanda è leggermente affrontata nel film. La risposta è no. Ogni membro del team di Friends è una persona a tutto tondo. Il film si impegna a mostrare cosa fa ciascuno di loro per lavoro, le loro peculiarità e personalità e che possono essere indipendenti.

È tutto molto riconoscibile. Il film permette al pubblico di vedere che siamo tutti esseri umani che cercano di dare un senso al mondo e vivere le nostre vite.

L’unica parte del film che avrei rimosso è la relazione di Marcus con la sorella di Johnny, Alex (Kaitlin Olson). Non aggiunge molto alla storia.

Sebbene non sia perfetto, in particolare la rapida redenzione per il personaggio di Marcus, “Campioni” è commovente, divertente e piacevole. È il tipo di film che le persone cercano quando hanno bisogno di una pausa di due ore.

E tu hai visto Campioni? Cosa ne pensi?