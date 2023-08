Filippa Lägerback racconta che, nonostante l’amore, non sia stata in grado di aiutare il compagno Daniele Bossari nella sua depressione.

La presentatrice svedese in una recente intervista al “Corriere della Sera” ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera iniziata con la pubblicità della birra Peroni che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Dopo le prime esperienze televisive, come ad esempio la partecipazione come valletta al game show Superboll accanto a Fiorello, Filippa Lägerback è approdata stabilmente al programma televisivo Che tempo che fa.

La presentatrice ha infatti collaborato per ben 18 anni accanto a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nella famosa trasmissione televisiva, pronta ora a migrare su Nove dopo l’addio alla Rai.

Filippa Lägerback non si è limitata solo alla vita professionale, ma ha anche raccontato diversi dettagli della propria sfera privata e sentimentale. In particolar modo si è soffermata sul matrimonio con Daniele Bossari e i difficili momenti legati alla malattia del compagno.

Filippa Lägerback depressione Daniele Bossari:la fase più difficile da affrontare nel rapporto con il marito

Daniele Bossari infatti 5 anni fa è stato colpito da un tumore alla base della lingua. La malattia fisica ha debilitato anche lo spirito del presentatore che è caduto in depressione. Filippa Lägerback ha così ammesso che questa fase è stata la più dura.

L’amore che prova per il compagno non è bastato per combattere questa difficile battaglia e la presentatrice svedese si è spesso sentita impotente di fronte al malessere mentale del compagno.

“Ha avuto due travagli duri. Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell’assisterlo. Invece durante la depressione lo scenario era complicato. La sofferenza mentale è complessa, non hai terapie pronto uso. Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l’avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua ‘serratura’: era lui che doveva trovare le risposte giuste”, ha dichiarato la presentatrice.

