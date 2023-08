Le serie TV basate su qualsiasi vecchio film sembrano essere la tendenza in questi giorni poichè si parla sempre di più di adattamenti televisivi.

Secondo gli scooper spesso affidabili Giant Freakin Robot, infatti Brad Pitt produrrà una versione per il piccolo schermo del romanzo di Max Brooks del 2006, “World War Z: An Oral History of the Zombie War” per AppleTV+.

Pitt aveva già recitato nel film del 2013, che vedeva il suo investigatore delle Nazioni Unite Gerry Lane fuggire dagli zombie. Non è ancora noto però se l’attore manterrà o meno la sua recitazione o passerà il testimone cambiando il volto del suo personaggio. Né sappiamo se la serie Apple fungerà da reboot o da continuazione della storia presentata nel film.

Al momento, non sappiamo chi oltre a Brad Pitt sarà coinvolto in modo creativo nello show. Tuttavia, considerando l’accordo esclusivo di David Fincher con Netflix , sembrerebbe improbabile che salti a bordo.

Era in lavorazione un sequel di “World War Z” , proprio con David Fincher pronto a dirigerlo. Infatti la pellicola, non solo narrativamente aveva lasciato spazio ad una continuazione ma il ritorno al botteghino del film di $540 milioni sembrava garantirlo. La Paramount però, al momento ha fermato la lavorazione e ha annullato il seguito.

Film che diventano adattamenti televisivi: una serie basata su “Labyrinth”

Anche “Labyrinth” del 1986 era stato precedentemente annunciato con un sequel, ma una nuova voce suggerisce che c’è molto altro in arrivo. La “Jim Henson Company” infatti sta pensando ad una serie basata sul film fantasy di David Bowie.

Non si sa quale sarà la serie, se un remake o un film ambientato nello stesso universo del film/sequel originale, ma è quasi del tutto improbabile che l’attrice Jennifer Connelly torni sul set.

Nel 2021, quando “Collider” aveva chiesto a Connelly se sarebbe stata coinvolta nel sequel del film, ha ammesso di aver “avuto delle conversazioni al riguardo”, ma ha suggerito di dubitare che si sarebbe realizzato.

