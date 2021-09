Qui trovi la video recensione di Frammenti dal passato – Reminiscence, il thriller scritto e diretto da Lisa Joy.

Qualche informazione in più su Frammenti dal passato – Reminiscence

Reminiscence è un film thriller di fantascienza americano uscito l’11 agosto del 2021. Scritto e diretto da Lisa Joy, al suo debutto alla regia. Il film vanta un cast internazionale con Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Marina de Tavira e Daniel Wu. Segue un uomo che usa una macchina in grado di vedere i ricordi delle persone per cercare di trovare il loro amore scomparso. Reminiscence è stato distribuito dalla Warner Bros. Pictures. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, che ha elogiato la sua ambizione narrativa, ma lo ha confrontato sfavorevolmente con opere a tema simile come Westworld. Ha incassato 10 milioni di dollari contro e, purtroppo, vanta il peggior debutto di tutti i tempi per un film proiettato in oltre 3.000 sale.

Di cosa parla la trama di Frammenti dal passato – Reminiscence?

Nel prossimo futuro, il cambiamento climatico ha causato l’innalzamento dei mari e l’inondazione di Miami. Le temperature diurne estreme hanno costretto la maggior parte della popolazione a vivere di notte. Nick Bannister e la sua amica e collega veterana Emily “Watts” Sanders gestiscono un’attività che consente alle persone di rivivere ricordi specifici. Watts gestisce l’attrezzatura mentre Nick fornisce suggerimenti psicologici per aiutare i clienti a trovare i ricordi. Un giorno, una cliente di passaggio, Mae, arriva, chiedendo aiuto per trovare le sue chiavi mancanti. Nick è immediatamente attratto da lei e, la notte successiva, visita il club dove lavora come cameriera e cantante. Mae lo conquista cantando la sua canzone preferita. Nick e Mae danno inizio a una relazione, con disappunto di Watts, che diffida di lei. Nick in seguito si sveglia nella vasca di deprivazione sensoriale della sua azienda, rivelando di aver rivissuto ripetutamente la sua relazione con Mae, una pratica pericolosa che potrebbe intrappolarlo per sempre nella memoria. Mae è scomparsa senza dire una parola mesi fa, e da allora Nick la sta cercando. Per scoprire se il film ci è piaciuto o meno guarda la video recensione e leggi il riepilogo sul nostro magazine.

