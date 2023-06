Dopo la morte di Silvio Berlusconi avvenuta lo scorso 12 Giugno all’ospedale San Raffaele di Milano vengono alla mente anche le molte frasi celebri pronunciate dal Cavaliere nel corso degli anni. L’ex Premier è diventato famoso anche grazie alla sua capacità di comunicare, con battute, barzellette e frasi ad effetto rimaste nella memoria di tutti.

Frasi celebri di Silvio Berlusconi:

“L’Italia è il Paese che amo”

Nel 1994 i telegiornali trasmettevano il videomessaggio con cui Berlusconi entrava ufficialmente in politica. “L’Italia è il Paese che amo Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare”. L’incipit del discorso è ancora oggi una delle sue frasi più celebri.

“Mi consenta”

Questa è forse l’espressione più celebre del leader di Forza Italia, usata come intercalare nei suoi discorsi e ripetuta molte volte da comici e imitatori.

“Obama abbronzato”

Questa è una frase rimasta impressa nella memoria di molti e pronunciata dal Cavaliere a Mosca nel corso della conferenza stampa al termine del bilateral Russia-Italia con l’allora presidente Medvedev. Berlusconi riferendosi all’allora Presidente degli Stati Uniti Barack Obama aveva detto: “Cercherò di aiutare i rapporti fra Russia e Usa dove sono arrivate alla guida delle giovani generazioni e non vedo difficoltà per Medvedev ad instaurare buoni rapporti con Obama che è anche bello, giovane e abbronzato”.

“La crisi? Non c’è”

Ai micorfoni di Sky TG24 nel Novembre 2011 Berlusconi aveva dichiarato: “Mi sembra che in Italia non ci sia una forte crisi. La vita è la vita di un Paese benestante, i consumi non sono diminuiti, per gli aerei si riesce a fatica a prenotare un posto, i ristoranti sono pieni”.

“Voi tifosi gioite e vi amareggiate, ma alla fine il grano lo metto sempre io”

Infine sono famose anche le sue molte frasi riguardo il suo amato Milan. Nel 2010 infatti aveva detto “Voi tifosi gioite e vi amareggiate, ma alla fine il grano lo metto sempre io” dopo una vittoria della squadra rossonera.

