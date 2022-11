Da anni continui a guardare immagini di tatuaggi senza venirne a capo. Oppure osservi gli amici che più coraggiosi di te hanno preso la fatidica scelta di mettere dell’inchiostro indelebile sulla pelle.

I tatuaggi sono una scelta di vita: c’è chi li ama grandi, chi piccoli e dal tratto leggero e fine; c’è ancora chi vorrebbe cospargersi ovunque e chi preferisce cercare un punto giusto e strategico. Ognuno di noi appartiene a una determinata categoria, ma c’è una scelta importantissima che prima o poi una persona che vuole farsi un tatuaggio deve fare: cosa scrivere sulla propria pelle. Frasi, testi di canzoni, piccoli oggetti significativi, ritratti e simboli: chi più ne ha più ne metta. Il mondo dei tatuaggi permette di esplorare la propria creatività quasi a diventare una gara a chi si è fatto il tatuaggio più originale.

Oggi proviamo ad accontentare chi è in cerca di ispirazione: da Harry Styles a Rihanna passando dalle bellissime Hailey Bieber e Zoe Kravitz, osserveremo i più bei tatuaggi delle star da cui prendere ispirazione.

Siete pronti? Cominciamo!

1. Brooklyn Beckham Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @brooklynpeltzbeckham L’aspirante fotografo figlio del grande calciatore David Beckham, Brooklyn, è un grandissimo amante dei tatuaggi: ne ha infatti di tutti i tipi in diverse parti del corpo, alcuni più in vista di altri. Ci siamo soffermati però su quello che ha deciso di dedicare alla sua compagna Nicola Peltz, che si può vedere nella parte più alta della schiena sul retro del collo. Si tratta infatti di una lettera d’amore scritta proprio da lei prima che diventasse sua moglie, che cita, tra le altre cose: “You have the kindest heart I’ve ever met and hope I never go a day without your love“, ovvero “Possiedi il cuore più gentile che abbia mai incontrato e spero di non passare nemmeno un giorno senza il tuo amore”. Naturalmente il nostro consiglio non è quello di copiarlo alla lettera…ma prenderne ispirazione: che sia una frase alla quale siete particolarmente legati, un pensiero che vi hanno dedicato o un nome, quella parte del corpo è particolarmente adatta!

2. Selena Gomez Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bang Bang Tattoo (@bangbangnyc) Amanti delle rose, ecco la perfetta ispirazione per un tatuaggio a tema di questo bellissimo e amatissimo fiore. Selena Gomez ha dichiarato in un’intervista che il suo tatuaggio è stato fatto in match con l’amica del cuore Cara Delevigne, che lo porta identico. Ha inolte spiegato la dolce dedica che c’è tra le due, visto che il nomignolo che modella dà alla cantante è proprio “Rosebud”, bocciolo di rosa in italiano. E a voi piace?

3. Rihanna Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) Cantante, imprenditrice e non dimentichiamo amante dei tatuaggi, la talentuosa Rihanna offre ispirazione di ogni tipo per brillare di propria bellezza. Ha sempre mostrato fieramente i tatuaggi sul suo corpo, siamo particolarmente innamorati infatti del bellissimo tribale che le avvolge la mano e il polso destri oppure le bellissime ali spiegate sotto il seno. Non dimentichiamoci anche la carinissima scia di stelle che ha all’altezza della parte alta della schiena. Tutti adorabili!

4. Jungkook (BTS) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ˈpɑːlɪk_SJ 폴릭 (@polyc_sj) Il membro della band coreana BTS Jungkook, il più giovane dei sette e main vocalist, non ha mai nascosto il suo grande amore nei confronti dell’inchiostro sulla pelle nonostante sia risaputo che tra gli idol e in generale la cultura coreana non siano particolarmente benvisti. Jungkook ha contribuito negli anni a cambiare l’idea generale che i seguaci in particolare orientale hanno avuto nei confronti dei tatuaggio, arrivando ad apprezzarli e accettarli sempre di più. Nel post sopra, Jungkook ha taggato il proprio tatuatore che non solo ha eseguito il “7”, simbolo della band BTS di cui fa parte e che ha fatto in comune insieme ai compagni RM, Jimin, Jin, J-Hope, Suga e V; ma ha anche abilmente coperto alcuni tatuaggi che JK, così come si fa chiamare dai fan, aveva fatto in passato.

5. Harry Styles Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @harrystyles Un artista da cui prendere ispirazione con l’imbarazzo della scelta: senza dubbi, il mitico Harry Styles. Ha cominciato a tatuarsi da quando era più piccolo e faceva ancora parte della band One Direction e mostrava con grande fierezza tutto l’inchiostro che ha addosso. Tra i suoi tatuaggi più iconici quelli sulle braccia tra cui un meraviglioso vascello; sullo stomaco invece una meravigliosa farfalla, simbolo di metamorfosi e cambiamento. E quanto è carina la piccola croce sulla mano?

6. Kaia Gerber Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da evantattoo (@evantattoo) Un’idea estremamente bella dalla quale prendere ispirazione se siete amanti dei tatuaggi dalla linea sottile la dà Kaia Gerber, la super modella che si è tatuata sulla spalla due braccia che si intrecciano a forma di un cuore estremamente piccolo e raffinato.

7. Miley Cyrus Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da winterstone (@winterstone) Amanti delle scritte “classiche” e le parole significative? Non sapete quale possa essere il posto perfetto? Nessuna paura, Miley Cyrus dà l’idea perfetta con la sua “Freedom” tatuata sulla mano con un stile semplice rientrando sempre nel fine line. Impossibile non innamorarsi.

8. Zoe Kravitz Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Doctor Woo (@_dr_woo_) La meravigliosa Zoe Kravitz, reduce dal successo del film Batman che l’ha vista al fianco di Robert Pattinson, mostra con orgoglio i suoi tatuaggi “Baby” dietro l’orecchio e una libellula sulla spalla. Estremamente delicate e particolari, come lo è lei.

9. Joe Jonas e Sophie Turner Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MR.K (@mr.k_tattoo) Non ci siamo dimenticati delle coppie e un’idea veramente carina la danno Joe Jonas, cantante membro dei Jonas Brothers, e la oramai moglie Sophie Turner con la loro “To infinity and beyond”, frase iconica tratta da Toy Story che la coppia si è tatuata nel 2018 che significa “Verso l’infinito e oltre”. Voi vi fareste mai il tatuaggio con qualcuno?