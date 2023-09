Oggi voglio recensire un film che ho appena visto su Netflix dal titolo “L’Amore Dimenticato” e spoiler: mi è piaciuto davvero e, alla fine, mi stava scendendo la lacrimuccia.

“L’Amore Dimenticato” è un film che ha le sue radici in un melodramma polacco del 1981, diretto da Jerzy Hoffman. Questo film originale ha conquistato il cuore di molte persone della vecchia generazione. Quindi, quando Netflix ha annunciato di essere al lavoro su un remake, l’entusiasmo tra i fan è stato palpabile. Soprattutto perché alcuni disastrosi adattamenti sono ancora freschi nella memoria di tutti. Ma, sorprendentemente, questo nuovo adattamento non solo è riuscito a catturare l’essenza del film originale, ma ha anche aggiunto nuovi elementi che potrebbero sorprendere anche i fan più accaniti.

Rafał Wilczur è un chirurgo di grande talento e altamente rispettato. Non è il tipo che pensa solo a come arricchirsi curando i ricchi; vuole anche fare del bene ai meno fortunati. È un padre amorevole che adora sua figlia Marysia più di qualsiasi altra cosa al mondo. Ma la vita gli riserva un duro colpo: la moglie lo lascia per un altro uomo, portando con sé la loro figlia. Rafał, disperato, parte alla ricerca di sua moglie e sua figlia, ma finisce per essere aggredito da dei ladri, che lo bastonano, e perde la memoria. Passa gli anni successivi vagando senza meta, finché non si stabilisce in un piccolo villaggio, dove diventa una sorta di guaritore locale.

Sebbene la trama di L’Amore Dimenticato possa sembrare simile all’originale, il film prende una piega diversa man mano che si sviluppa. Il regista Michał Gazda ha infuso nuovi elementi nella storia, rendendola più rilevante per il pubblico moderno. Non si tratta solo di un guaritore affetto da amnesia; il film esplora anche temi come l’amore incondizionato di un padre per sua figlia e si focalizza anche sulle disparità di classe.

Dal punto di vista della recitazione, il film è solido. Leszek Lichota offre una performance convincente, evocando rispetto e compassione. Maria Kowalska, che interpreta Marysia (la figlia di Rafal), è riuscita a ritrarre una donna forte e indipendente. La storia d’amore tra Marysia e il conte Czyński è ben sviluppata e aggiunge un tocco di romanticismo al film.

Marysia e il conte Czyński in questa foto.

L’Amore Dimenticato non ha paura di sperimentare. A volte, sembra quasi che tu stia guardando un altro film, ma questo non è necessariamente un difetto. Il film è un mix di dramma e commedia romantica, e funziona. La scenografia è dettagliata e l’atmosfera è arricchita da canti popolari che suonano in sottofondo.

Il film ha una durata di quasi due ore e mezza, ma non ti annoierai. Il ritmo più lento permette di entrare in sintonia con i personaggi e di capirli meglio. Certo, ci sono momenti in cui la storia sembra trascinarsi un po’, ma questi momenti sono compensati da scene emotive e toccanti.

Sì, la trama segue un percorso abbastanza sicuro e prevedibile, ma questo non toglie nulla all’impatto emotivo che vuole comunicare. Anzi, L’Amore Dimenticato riesce a essere commovente e a trasmettere un messaggio positivo, nonostante le avversità che i personaggi devono affrontare. Ti ho già detto dell’effetto lacrimuccia?

Tra l’altro ho trovato questo film anche un piacere per gli occhi. La scenografia è realistica e dettagliata, con inquadrature che mostrano case di legno, auto d’epoca e la vita rurale in tutto il suo fascino, anche se a volte un po’ idealizzato. Ma questo aggiunge al film un certo briciolo di nostalgia per i tempi che furono. La colonna sonora, arricchita da canti popolari, contribuisce a creare l’atmosfera giusta, rendendo l’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente.

Non tutto è perfetto in L’Amore Dimenticato, ovviamente. Ad esempio, la nuova versione del personaggio del professor Dobraniecki, interpretato da Mirosław Haniszewski, non è all’altezza dell’interpretazione originale di Piotr Fronczewski. Ma questi sono dettagli minori in un film che, nel complesso, è ben riuscito e merita di essere visto se si è abbonati Netflix.

In conclusione, “L’Amore Dimenticato” è un film che riesce a bilanciare fedeltà (al film originale) e innovazione, offrendo una storia coinvolgente e personaggi ben sviluppati. Se sei un fan del film originale o se ti piacciono le storie di redenzione e amore incondizionato, questo film è decisamente da vedere.

Io ho dato un bel 8. E tu cosa ne pensi? Dì la tua nei commenti qui sotto.