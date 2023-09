Perché è stato arrestato Gabriel Guevara? L’attore spagnolo sarebbe stato arrestato a Venezia, dove si era recato per partecipare ad un evento della Mostra del Cinema, in corso in questi giorni.

Secondo quanto riporta TPI, sul giovane attore, diventato famoso per il suo ruolo da protagonista in “Culpa Mia”, e nei suoi rispettivi sequel, “Culpa Tuya” e “Culpa Nostra”, pendeva un mandato di arresto internazionale con l’accusa di violenza sessuale.

Perché è stato arrestato Gabriel Guevara: le parole dell’avvocato

A riportare la notizia che ha scosso il mondo del cinema nelle ultime ore è stato TPI. Gabriel Guevara era infatti uno degli ospiti del Festival del Cinema di Venezia e nella giornata di Domenica 3 Settembre avrebbe dovuto partecipare ad una conferenza stampa e a una premiazione. Ma, dopo aver arricchito le sue stories di Instagram con le immagini che lo ritraevano per i canali della “città galleggiante”, non ha più condiviso aggiornamenti sul suo soggiorno italiano.

A EuropaPress, l’avvocato di Gabriel Guevara con una nota ha spiegato cosa è successo all’attore. Il giovane è stato arrestato Sabato a Venezia per un presunto reato di violenza sessuale commesso sul territorio francese quando era minorenne, ha spiegato l’uomo. In Spagna, però, la situazione si sarebbe già risolta tempo fa con tutte le assoluzioni. “Speriamo che venga rilasciato presto, devono verificare l’errore” ha concluso l’avvocato che sta seguendo il caso. Secondo il suo parere l’arresto risulterebbe “anomalo”.

La testimonianza della madre: “Non lo sento da giorni”

La madre di Gabriel Guevara, Marlene Mourreau, ieri a Telecinco ha spiegato di non aver sentito il figlio al telefono ormai da diversi giorni. Nonostante non sapesse dove fosse, aveva smentito ogni rumors sull’arresto sostenendo che si trattassero di “tutte bugie”. “No, non è stato arrestato a Venezia, è una bugia. Non ha più messo piede in Francia da quando era piccolo. Non ho parlato con lui questa settimana, non so dov’è. Io sono arrivata a Madrid ieri, non parlo con lui tutti i giorni”, le parole.

