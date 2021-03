Phoebe Dynevor, attrice britannica classe 1995, è diventata famosa per aver vestito i panni di Daphne in Bridgerton. Un successo inatteso che l’ha portata alla ribalta mondiale ed ora è pronta per prendere parte alla seconda stagione che, però, la vedrà ricoprire un ruolo marginale e non più da protagonista. Ma soprattutto, è pronta per vestire i panni di Clarice Cliff in The Color Room, film originale Sky che la vedrà debuttare sul piccolo schermo entro la fine del 2021.

Se la sua carriera è alle stelle, non è da meno la sua vita privata. L’attrice, infatti, è sempre stata molto riservata e difficilmente ha fatto trapelare qualcosa. Anzi, c’è chi era convinto che tra lei e l’attore Regé-Jean Page, il duca di Hastings in Bridgerton, fosse nato l’amore, ma così non è stato con il ragazzo felice al fianco di Emily Brown. Stando a quanto riferisce il The Sun, pare che anche Phoebe Dynevor abbia trovato l’amore grazie a Pete Davidson, comico di 27 anni e star del Saturday Night Live. Per i più attenti, si tratta di un nome già noto poiché il comico era prossimo al matrimonio con la cantante Ariana Grande ed è stato fidanzato con Kaia Gerber, la figlia di Cindy Crawford.

Il comico Pete Davidson

Phoebe e Pete sono stati visti spesso insieme nei dintorni della casa londinese di lei, ma anche ad Altrincham, città dove l’attrice ha passato il lockdown. Pare che si siano conosciuti a New York, lo scorso febbraio, e da quel momento sia scoccata la scintilla. Una fonte molto attendibile ha rivelato al The Sun:

“Phoebe e Pete sono andati subito d’accordo. Si stanno godendo la reciproca compagnia, anche se non si conoscono da tanto. Il fatto che lui sia volato nel Regno Unito dimostra quanto sia interessato”.

Cosa ne pensate di questa nuova coppia? Vi aspettiamo nei commenti!