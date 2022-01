La prigione rurale sarda del film Ariaferma, ora disponibile su Amazon Prime Video, dovrebbe essere chiusa, ma un problema amministrativo costringe una parte del personale – che ormai festeggiava la dismissione del carcere – a rimanere a guardia di una dozzina di prigionieri che non possono ancora essere trasferiti altrove.

Ogni fotogramma di Ariaferma riguarda l’abbattimento delle disuguaglianze tra guardie e prigionieri e la rivelazione delle contraddizioni e della crudeltà alla base di qualsiasi sistema penitenziario, italiano e non. Sarebbe stato facile tracciare le linee gerarchiche in modo aggressivo, mettendo le guardie contro i prigionieri, ma la sceneggiatura di Leonardo Di Costanzo – che ha anche diretto il film -, Bruno Oliviero e Valia Santella fa meglio di così. I prigionieri tentano di protestare ogni volta che possono ma sono accolti con calma e ragione dalle guardie, in particolare da Toni Servillo, che è superbo nel ruolo di ispettore del carcere. La sua espressione impassibile e vigile mette in mostra la sua etica professionale ma il suo istinto umano si scontra con le rigide regole della prigione.

Servillo è affiancato da un eccellente Silvio Orlando, che interpreta il boss della prigione, sicuramente il prigioniero più astuto e scaltro, Don Lagioia. È stoico e paziente, più di qualsiasi altra persona che sconta la pena nel penitenziario dell’isola. Punta ad essere visto come una persona, non solo come un prigioniero. Il cast di supporto è ben sviluppato, in particolare il giovane Fantaccini (Pietro Giuliano), amato sia dai prigionieri che dalle guardie. È pronto per una punizione che nessuno crede che debba meritare e, nonostante questo, si dimostra gentile con tutti, ricevendo la compassione degli altri prigionieri e anche del pubblico.

I confini tra guardie e prigionieri vengono abbattuti definitivamente in una magica sequenza dove viene a mancare la corrente nel carcere. Qui, guardie e prigionieri sono costretti a mangiare insieme nello spazio interno tra le celle. Non importa chi siano o cosa abbiano fatto. Sono solo persone che cercano di superare la giornata e godersi un buon pasto cucinato in casa. E anche il vino di contrabbando non rappresenta un problema in questo momento di allegria. Questa scena è rappresentativa della regia misurata e compassionevole di Leonardo di Costanzo. Il regista ha fatto un bel lavoro in Ariaferma. La telecamera sembra ascoltare davvero ogni personaggio e i suoi problemi.

Ho dato 8 ad Ariaferma. Fammi sapere se sei d’accordo con il voto.