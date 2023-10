Dopo film quali “La freccia azzurra” (1996), “Pinocchio” (2012) e soprattutto il celeberrimo “La gabbianella e il gatto” (1998), il regista italiano Enzo D’ALò torna quest’autunno a deliziarci con una nuova produzione perfetta sia per adulti che per piccini. Si intitola “Mary e lo spirito di mezzanotte” e sarà disponibile alla visione nei cinema a partire dal prossimo 23 novembre, distribuita da BIM.

La protagonista della storia è l’undicenne Mary, una ragazzina irlandese animata dal grande sogno di diventare un’illustre chef, desiderio che si trasforma ben presto in un meraviglioso viaggio tra presente e passato che vede l’incontro tra quattro donne appartenenti ad altrettante generazioni.

La storia non è però originale, in quanto rappresenta l’adattamento del libro “La gita di mezzanotte” scritto da Roddy Dale.

“Mary e lo Spirito di mezzanotte” si preannuncia dunque come un film al femminile dai toni incantati tipici di una fiaba, ma anche in grado di far riflettere ed emozionare.

Qui di seguito potrete vederne il trailer ufficiale, dal quale primariamente si denota la cura riservata alle animazioni (realizzate da Iulian Grigoriu), che ricreano con dovizia di particolari e tinte sfavillanti la meraviglia dei paesaggi irlandesi durante la stagione estiva. Facciamo inoltre subito la conoscenza di Mary, con i suoi capelli rosso fuoco e gli occhi vogliosi di posarsi su ogni cosa, e della sua dolce nonna Emer, alla quale la bambina è attaccatissima e una delle poche ad incoraggiarla a portare avanti il sogno di diventare una cuoca professionista.

Il film è stato presentato alla Berlinale 2023, nella categoria “Generation Kplus“, e verrà trasmesso in anteprima al Lucca Comics and Games il prossimo 4 novembre.

Voi che ci dite? Andrete a vedere “Mary e lo spirito di mezzanotte” al cinema? Avete buone aspettative in merito? Fateci sapere tutte le vostre opinioni nei commenti!