Problemi per Stash, il cantante dei The Kolors, vincitore dell’edizione di Amici 14, che pare sia indagato per ricettazione di auto di lusso.

A trascinare nei guai Antonio Fordispino, questo il vero nome di Stash, è stata l’apertura di una seconda pista sull’indagine del caso legato a Sonia Carapezzi, amica del cantante e già condannata ad 1 anno e 6 mesi per aver sottratto alla ditta Air Protech di Magenta la somma di 3 milioni di euro.

Ma in che modo Stash sarebbe immischiato nei fatti? Ecco quello che sappiamo sulla questione, e quanto raccontato anche dal legale del cantante.

Perché Stash è indagato per ricettazione di auto di lusso?

Per chi non sapesse cosa significa essere indagato per ricettazione, chiariamo che la ricettazione, nel diritto penale, è quel reato commesso da chi acquista, accetta od occulta, a scopo di profitto proprio o altrui, denari e cose di provenienza illecita, ma anche chi è semplicemente complice o ne favorisce l’occultamento.

Chiarito questo primo aspetto, passiamo all’indagine che coinvolge Stash. Pare infatti che il ragazzo abbia sottoscritto, a suo nome, contratti per l’acquisto di una Maserati e di una Ferrari. Inutile specificare che si tratta di auto di lusso che costano un occhio della testa. Da quanto sta emergendo dalle indagini, le due macchine sono state pagate attraverso conti riconducibili proprio alla ditta Air Protech.

La risposta del legale rappresentate di Stash non è tardata ad arrivare, l’avvocato Giovanni Polizzi, infatti, ha tenuto a precisare che il suo assistito “è del tutto all’oscuro delle varie attività illecite di Sonia Carapezzi”.

Per il momento non ci sono stati commenti di Stash sulla questione. Per quanto ne sappiamo, l’indagine potrebbe anche decadere: indagato non vuol dire colpevole. Lasciamo che le indagini facciano il loro corso.

Lascia un commento qui sotto per dire la tua su questa notizia.