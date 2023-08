L’altro giorno su NOW ho visto To End all War: Oppenheimer & the Atomic Bomb. Si tratta di un film documentario che racconta la storia del fisico e padre della bomba atomica Robert Oppenheimer.

Oppenheimer diceva sempre che con l’invenzione della bomba atomica, le guerre mondiali sarebbero diventate un ricordo del passato. Avremmo avuto solo conflitti più piccoli, ma non meno pericolosi. E guarda un po’, aveva ragione. L’ombra della bomba atomica aleggia ancora su di noi, e la paura che un “gruppo canaglia” possa usare una “bomba sporca” è più reale che mai. Soprattutto per via delle minacce della Russia. I governi del mondo stanno giocando a scacchi con le nostre vite, preparando piani d’emergenza per ogni evenienza.

J. Robert Oppenheimer, il fisico che ha guidato il Progetto Manhattan, inizialmente vedeva la bomba atomica come un modo per porre fine a tutte le guerre. Ma quando vide l’orrore che aveva creato, distruggendo Hiroshima e Nagasaki e uccidendo centinaia di migliaia di persone, si rese conto del mostro che aveva liberato. E non parlo solo delle vittime immediate; sto parlando anche delle decine di migliaia di persone che sono morte nei giorni e negli anni successivi a causa delle radiazioni.

Oppenheimer era un uomo che avrebbe potuto vincere un premio Nobel per la fisica, se non fosse stato per il fatto che la sua invenzione era l’antitesi dello spirito pacifista che Alfred Nobel voleva premiare. E non dimentichiamoci del suo conflitto con il Comitato per le attività antiamericane durante l’era McCarthy, che lo ha reso un personaggio controverso fino alla fine.

Il documentario, diretto dal vincitore del Prime Time Emmy Award Christopher Cassel, è un mix di filmati d’archivio, interviste e scene animate. Tra gli intervistati ci sono Bill Nye, la sopravvissuta di Hiroshima Hideko Tamura, e persino il nipote di Oppenheimer, Charles. E sì, anche Christopher Nolan fa la sua comparsa, il che ha senso dato che Universal Pictures, la casa di produzione del suo film, è collegata alla NBC.

“To End all War: Oppenheimer & the Atomic Bomb” non è solo un documentario, è un viaggio nella psiche di un uomo che ha cambiato il corso della storia, nel bene e nel male. È anche un promemoria che la scienza e la tecnologia sono strumenti potenti che possono essere usati sia per creare che per distruggere. Oppenheimer ne è l’esempio perfetto: un genio della fisica che ha aperto la scatola di Pandora, liberando un potere che nemmeno lui poteva controllare completamente.

E parlando di controllo, è interessante notare come la figura di Oppenheimer sia stata manipolata dall’opinione pubblica e dai media. Inizialmente visto come un eroe, la sua reputazione è stata poi distrutta dai poteri forti degli USA quando ha iniziato a opporsi all’escalation nucleare. È un monito su come la società possa elevare e poi demolire le persone, specialmente quelle che osano andare contro la corrente.

Se siete appassionati di storia, di scienza o semplicemente di storie umane complesse e sfaccettate, non potete perdervi questo documentario. E se siete fan di Christopher Nolan, beh, è un must. “To End all War: Oppenheimer & the Atomic Bomb” aggiunge profondità e contesto al film di Nolan, rendendolo un’esperienza ancora più coinvolgente.

In conclusione, la creazione della bomba atomica ha aperto un nuovo capitolo nell’umanità, uno che ci costringe a riflettere costantemente sul potere che abbiamo e su come intendiamo usarlo. Come diceva mio nonno, le grandi guerre potrebbero essere finite, ma le piccole guerre e le tensioni globali sono tutt’altro che sparite. E nel mezzo di tutto questo, la figura di Oppenheimer rimane un simbolo eterno delle contraddizioni dell’animo umano.

“To End all War: Oppenheimer & the Atomic Bomb” è disponibile su NOW, e se avete in programma di vedere “Oppenheimer” al cinema, vi consiglio vivamente di guardare anche il documentario. Vi fornirà una prospettiva più ampia e, chissà, potrebbe anche cambiarvi il modo di vedere il mondo.

E se hai già visto To End all War: Oppenheimer & the Atomic Bomb dimmi cosa ne pensi attraverso i commenti.