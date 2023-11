Guarda la video recensione di Thanksgiving e scrivi un commento per dire la tua sul film slasher di Eli Roth.

“Thanksgiving” è un nuovo film horror americano di genere slasher diretto da Eli Roth. La sceneggiatura è stata scritta da Jeff Rendell, con una storia sviluppata da Roth e Rendell, che hanno anche lavorato alla produzione insieme a Roger Birnbaum. Il film si basa su un finto trailer dello stesso Roth, che portava il titolo di “Thanksgiving” e appariva in “Grindhouse” (2007). Questo lo rende il terzo lungometraggio ispirato a uno dei finti trailer presenti in “Grindhouse”, dopo “Machete” (2010) di Robert Rodriguez e “Hobo with a Shotgun” (2011) di Jason Eisener. Il cast del film include Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque, Rick Hoffman e Gina Gershon.

La data di uscita prevista per “Thanksgiving” negli Stati Uniti è il 17 novembre 2023, e verrà distribuito da TriStar Pictures, una divisione di Sony Pictures Releasing.

Trama

La storia inizia con una rivolta durante il Black Friday che si conclude tragicamente. A seguito di ciò, un misterioso serial killer, conosciuto solo come “John Carver”, arriva a Plymouth, nel Massachusetts, con l’intenzione di trasformare gli abitanti della città in una “tavola di carne” per il Giorno del Ringraziamento.

Cast

Patrick Dempsey interpreta lo sceriffo della città.

Addison Rae è Gabby.

Milo Manheim nel ruolo di Ryan.

Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque come Jessica, Rick Hoffman, Gina Gershon, Tim Dillon, Gabriel Davenport, Tomaso Sanelli e Jenna Warren nel ruolo di Yulia completano il cast, con Amanda Barker nei panni di Lizzie.

Produzione

Lo sviluppo del film è iniziato dopo che il regista Eli Roth ha creato il finto trailer “Thanksgiving” per il film “Grindhouse” (2007). Nel 2010, Roth ha rivelato a CinemaBlend di essere al lavoro sulla sceneggiatura con Jeff Rendell e di aver pianificato di completarla dopo la promozione di “The Last Exorcism” (2010). Successivamente, nel 2012, Jon Watts e Christopher D. Ford sono stati incaricati di scrivere la sceneggiatura con Roth e Rendell, dopo aver terminato il lavoro su “Clown” (2014), prodotto da Roth. Nel 2016, Roth ha condiviso su Reddit che la sceneggiatura aveva ancora bisogno di essere perfezionata per essere all’altezza del trailer. Nel 2019, ci sono state speculazioni su un possibile film horror diretto da Roth a Boston per Miramax.