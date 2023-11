Guarda la recensione di Five Nights at Freddy’s e scrivi un commento per dire la tua su questo nuovo horror.

“Five Nights at Freddy’s” è un film horror soprannaturale americano del 2023 basato sull’omonima serie di videogiochi creata da Scott Cawthon. Il film è diretto da Emma Tammi, che ha anche co-scritto la sceneggiatura con Cawthon e Seth Cuddeback. Nel cast ci sono Josh Hutcherson nel ruolo principale, affiancato da Elizabeth Lail, Piper Rubio, Mary Stuart Masterson e Matthew Lillard in ruoli secondari. Hutcherson interpreta una guardia di sicurezza problematica che lavora in un centro di intrattenimento familiare abbandonato, dove quattro mascotte animatroniche tendenti al omicidio prendono vita di notte. La realizzazione di un adattamento cinematografico di “Five Nights at Freddy’s” è iniziata nell’aprile 2015 sotto la direzione della Warner Bros. Pictures. Roy Lee, David Katzenberg e Seth Grahame-Smith dovevano produrlo, con Gil Kenan annunciato come regista e co-sceneggiatore.

Dopo vari ritardi nella produzione, Kenan si è dimesso dal progetto, e ulteriori sviluppi sul film sono stati trasferiti dalla Warner Bros. alla Blumhouse Productions di Jason Blum. Chris Columbus è stato assunto per dirigere e co-scrivere, ma ha lasciato il progetto ed è stato sostituito da Emma Tammi nell’ottobre 2022.

Con un budget di 20 milioni di dollari, le riprese sono iniziate a New Orleans e si sono svolte da febbraio ad aprile 2023. “Five Nights at Freddy’s” è stato rilasciato in streaming su Peacock il 26 ottobre 2023, ed è stato distribuito nei cinema Italiani il 2 novembre 2023 in Italia. Il film ha ricevuto recensioni generalmente negative dalla critica e ha incassato oltre 252 milioni di dollari in tutto il mondo. Quindi un ottimo risultato al botteghino, segnale che anche un film brutto ma ben pubblicizzato può diventare un super successo.