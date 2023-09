Non importa quanti anni tu abbia e se ami o meno il mondo della televisione: in un modo o nell’altro, avrai sicuramente sentito parlare anche solo una volta dell’attore italiano Paolo Villaggio e del suo personaggio più amato, il Ragionier Ugo Fantozzi.

Le sue gag, il suo modo di fare spesso goffo e impacciato e il rapporto talvolta difficile con la moglie e la figlia hanno infatti reso grande ed indimenticabile questa figura “dei tempi che furono“, la quale è rimasta legata a Villaggio anche dopo la sua morte, avvenuta il 3 luglio del 2017.

Per celebrare dunque ancora una volta Fantozzi, è stato organizzato il “Villaggio Fantozzi“, chiamato così al fine di unire i nomi dell’attore e del personaggio.

Scopriamo meglio di cosa si tratta qui di seguito.

“Villaggio Fantozzi”, data, luogo e organizzazione dell’evento

Il “Villaggio Fantozzi” si terrà in data 1 ottobre 2023 (domenica) e si svolgerà presso il centro storico di San Felice sul Panaro (MO), trasformato a tutti gli effetti in un set fantozziano.

Saranno infatti ricreate ad hoc alcune delle location più caratteristiche dei film, presso le quali sfileranno oltre duecento comparse, tra figuranti e attori.

Non solo: verrà anche allestita per l’occasione un’esposizione di auto d’epoca (anni Sessanta-Settanta) e un dj set con musica anni Novanta.

Il merito dell’organizzazione dell’evento, patrocinato dal Comune, spetta a Roberto Gatti, regista e coordinatore. Come egli stesso ha affermato, l’obiettivo di “Villaggio Fantozzi” è rendere un caloroso e sentito omaggio a un personaggio che si è dimostrato e si dimostra tuttora in grado di abbracciare più generazioni.

Sarà presente in loco anche la figlia di Paolo Villaggio, Elisabetta, che in piazza Matteotti, a partire dalle ore 11 di domenica 1 ottobre, presenterà il proprio nuovo libro dedicato al padre scomparso, intitolato “Fantozzi dietro le quinte – Oltre la maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio“.