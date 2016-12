Ray J & Chris Brown con Famous rispondono a Kanye West.

La traccia parla di Kim Kardashian, e dice che la moglie di Kanye West ha pubblicato un suo sex tape per diventare famosa col marito, e dice anche alcune cose più forti sul resto della famiglia televisiva. Questo brano è una risposta chiara al singolo di Kanye intitolato “Famous“.

“Ho detto al giudice, la mano destra verso il cielo. Non sono stato io, io non sono quel tipo di ragazzo. Mi ha scop**o per la fama, guarda i suoi occhi. Guarda la famiglia, che va in giro orgogliosa, tutto perché aveva il mio ca**o in bocca,” cantano i due nel singolo Famous.