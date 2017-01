WikiHow si scusa con Obama, Beyoncé e Jay Z per averli resi bianchi.

Il Sito web ha messo una foto del trio in un articolo intitolato ‘Come diventare un membro del Congresso’.

Il sito WikiHow è stato costretto a scusarsi dopo aver pubblicato un articolo con un’illustrazione che raffigurava Barack Obama, Beyoncé e Jay Z, come dei bianchi.

Il sito, che si autodefinisce come “il leader mondiale tra i siti di aiuto nel web”, dispone di guide fai da te e tutorial, ed aveva pubblicato un articolo intitolato ‘Come diventare un membro del Congresso‘, che era caratterizzato dalla foto di tre bianchi come il famoso trio dopo un evento di raccolta fondi a New York nel 2012.

Some Artist Apparently Turned Obama, Beyoncé, And Jay Z White For Wikihow “Congressman” Guide https://t.co/o7FQmUrNXQ — ((Julia Reinstein)) (@juliareinstein) 24 gennaio 2017

WikiHow poi ha rimosso l’illustrazione e l’articolo, in risposta alle critiche arrivate via Twitter. L’azienda si descrive come “disgustata” dalla notizia, affermando che non volevano che la foto fosse intenzionalmente imbiancata.

“Stiamo parlando con i nostri illustratori per incoraggiare le diversità. Soprattutto in posizioni di potere.”

Jack Herrick, fondatore di wikiHow, ha detto al Guardian che il sito web ha spinto per una più ampia diversità nel suo stile di guida, affermando: