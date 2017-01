I Major Lazer rilasciano Run UP, il singolo con Nicki Minaj & PartyNextDoor.

Sarà questo il grande successo dei Major Lazer nel 2017?

Devo dire che forse non sarà così anche se la parte cantata da Nicki Minaj è davvero di spessore. Forse avrebbero dovuto fare una collaborazione ristretta con Nicki Minaj, perché l’instrumental sembra fatto apposta per lei. Eppure….la sentiamo solo sul ponte… pessima scelta dei Major Lazer.

Hanno avuto un grosso successo negli ultimi due anni con grandi super hit di volta in volta. Nel 2015 è stata la volta di “Lean On“, e l’anno scorso “Cold Water“. Sarà “Run Up” il brano che ucciderà le classifiche nel 2017? Vedremo cosa dirà il mercato anche se io sono pessimista.

L’ultimo singolo estratto dall’album “Music Is The Weapon” è stato pubblicato oggi su Spotify e VEVO per lo streaming e da domani sarà acquistabile anche su iTunes. Il brano, prodotto da Major Lazer, è una collaborazione con PartyNextDoor del Canada e con la rapper Nicki Minaj. Ascolta Run Up qui sotto.