Ascolta Love di Lana Del Rey, il singolo che si ispira agli anni settanta.

Lana Del Rey ha svelato a sorpresa il nuov singolo “Love”, ascoltalo qui sotto.

Per noi non era così tanto una sorpresa visto che ieri vi avevamo annunciato un imminente nuovo singolo da parte di Lana. Love è la prima canzone della cantante in quasi 16 mesi.

“Tu sei parte del passato, ma no, tu sei il futuro,” canta Lana Del Rey sul suo pezzo che si ispira ad un sound vintage, molto anni settanta.

Se vi ricordate, all’inizio il singolo doveva essere intitolato “Young and in love” ed infatti nel brano la Del Rey canta: “Oh, essere giovani e innamorati”. La canzone si conclude con un cenno al classico dei Beach Boys “Don’t Worry Baby”.

“Love” è trapelato in anticipo prima della sua anteprima mondiale. E’ il primo singolo dal suo prossimo quinto album in studio. E’ stato co-scritto da Lana, Benjamin Levin, Emile Haynie e Rick Nowels. Puoi ascoltarlo qui sotto.