Il trio rap Migos ha pubblicato il video di Get Right Witcha, nuova canzone del 2017.

La cover dell’album Culture dei Migos.

Il video di Get Right Witcha è online!

Ieri notte il gruppo rap del momento, i “Migos“, hanno pubblicato il video musicale del loro nuovo singolo “Get Right Witcha” dove sono in compagnia di belle ragazze ed osteggiano il loro stile di vita luxury, un po’ come succede in tantissimi video di questo genere.

Get Right Witcha è incluso nell’album “Culture“, che è il secondo album in studio della band hip hp. E’ uscito il 27 gennaio 2017 ed ora è entrato nella fase di produzione. Negli ultimi mesi abbiamo sentito spesso i Migos, che vengono chiamati in molte collaborazioni… sono la band rap del momento.

Quavo è il tipo di nigga con cui farsi la passeggiata la sera e divertirsi un mondo, quando rappa è davvero simpatico. E’ divertente perché riesce ad essere furtivo in tutte le canzoni.

La cosa che contraddistingue i Migos è che sono originale nel loro flusso e nel loro stile di trap, perché hip hop e trap sono due generi completamente separati, non comparabili.

Beh, ora che avete avuto una buona introduzione potete gustarvi il loto ultimo video, quello di Get Right Witcha.