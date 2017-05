Witness | 5° album di Katy Perry: data di uscita, tour e teaser audio della title track.

Katy Perry nella cover del Witness Tour, il tour relativo al suo 5° album in studio.

Dopo il recente video di Bon Appetit il nostro appetito non si è colmato ed il prossimo mese avremo il dolce migliore, il nuovo album di Katy Perry.

Sì, è proprio così, Katy Perry ha finalmente confermato che il suo 5° album sarà chiamato “Witness” ed uscirà il 9 giugno 2017.

Ha anche annunciato un tour massiccio per promuoverlo. La cantante andrà in giro per gli Stati Uniti, e per il momento nessuna data europea è stata annunciata, ma siamo sicuri che verrà pubblicata presto. Verrà anche in Italia? Incrociamo le dita!

Questo annuncio dell’album arriva con un teaser di 17 secondi per la title track Witness, un pezzo molto più armonioso dell’ultimo ‘Bon Appetit‘, che non sta vendendo come l’etichetta sperava. Purtroppo anche la title track dal teaser non mi convince del tutto, ma voglio aspettare l’audio per sentirla meglio.

“Posso avere un testimone, tu sarai il mio testimone, cerco solo una testimonianza in tutto questo”, canta Katy Perry in Witness.

Katy ha pubblicizzato l’album al New York Times Square, il che significa che l’etichetta vuole cambiare rotta.

Perry ha pubblicato il suo video per ‘Bon Appetit’ la scorsa settimana, e come abbiamo visto qui, viene preparata e bollita per dei commensali… che però subiranno la sua vendetta finale.

Per chi volesse ascoltare Bon Appetit in live, il 20 maggio 2017 si esibirà al Saturday Night Live.