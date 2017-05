Spider-Man Homecoming: terzo trailer, trama, data di uscita e cast.

Guarda il terzo trailer per Spider-Man: Homecoming.

Sony Pictures ha pubblicato il terzo trailer per Spider-Man: Homecoming questo mercoledì mattina, dando al pubblico un’idea migliore di come sarà coinvolto Tony Stark (Iron Man) nel progetto, e soprattutto nel viaggio che porterà Peter Parker a diventare il supereroe che tutti noi conosciamo.

Come sappiamo, Peter ha aiutato il suo mentore nella battaglia contro i The Avengers in Civil War, dove le sue abilità e l’ingenuità hanno rivaleggiato col compagno di nuova generazione Ant-Man (Paul Rudd).

Ma è ancora giovane, quindi avrà bisogno di una guida più esperta. Ma dopo tutto quello che ha visto, Tony è preoccupato sul fatto di coinvolgerlo troppo nella lotta tra il bene ed il male.

Spider-Man Homecoming – immagine dal terzo trailer.

Ma Parker conosce le sue potenzialità e vorrebbe metterle in mostra. Con un vestito Spidey aggiornato (per gentile concessione di Mr. Stark), Peter si prepara a salvare la città, passando dai piccoli lavori a quelli più complicati. E sebbene ci siano ancora un sacco di problemi da sistemare, lui è determinato per migliorare. A guastare la festa ci pensa Vulture (Michael Keaton), che sta terrorizzando i residenti di New York City.

“Il mondo cambia, ragazzi”, dice nel modo in cui solo un cattivo puo’ fare. “È anche il momento di cambiare.”

Il resto del cast comprende Tyne Daly, John Favreau, Donald Glover, Marisa Tomei e Zendaya. Spider-Man: Homecoming sarà diretto da Jon Watts, ed uscirà nei cinema il 6 luglio.