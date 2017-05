Iggy Azalea & Anitta alla prima in live di Switch. Guarda il video dell’esibizione.

Iggy Azalea & Anitta hanno cantato Switch al The Tonight Show.

Iggy Azalea vuole promuovere al meglio il suono singolo Switch – qui la recensione – ed ha consegnato la prima performance live televisiva al The Tonight Show di Jimmy Fallon. La performance era caratterizzata dalla presenza di Anitta, che è arrivata dal Brasile per non mancare a questo appuntamento.

Iggy Azalea nella cover della sua canzone Switch con Anitta.

“Switch” lo trovi su “Digital Distortion”, l’album di Iggy Azalea che arriverà il 30 giugno 2017.

Ad una settimana dal rilascio di Switch sembra che Iggy voglia davvero creare una promo coi fiocchi. Molti lamentano che Azalea passi troppo tempo sui social e poco dietro alla sua musica. Ma questo live al The Tonight Show con Jimmy Fallon servirà anche per tacere i critici. Il problema è che la canzone non ha raggiunto la top 100 di iTunes e questo significa che non sta funzionando come quelli dell’etichetta Def Jam auspicavano.

Parlando dell’esibizione, Anitta ha trasmesso la sua allegria brasiliana e quando c’è una ragazza caliente come lei sul palco, il risultato è sempre positivo. Anche Iggy se l’è cavata bene. Guarda qui sotto le due cantanti per la prima in live di Switch: