Eres mia, il nuovo singolo di Luka J Master e Carlo M.

È in arrivo su Executiva Music Eres mia, il nuovo singolo di Luka J Master & Carlo M. Luka J Master è un DJ producer molto attivo nell’ambito delle produzioni latin house. Dopo Aloha, Perdoname e altri successi internazionali, ci propone ora una collaborazione con Carlo M e il cantante cubano Karlon Urbano.

Eres mia riesce a fondere le sonorità tipiche del reggaeton con un cantato che rimane subito intrappolato nella testa. Il tutto è accompagnata da un videoclip che in due giorni ha superato le centomila visualizzazioni.

Luka J Master e le sue produzioni

Luca Campanello, in arte Luka J Master, è un dj siciliano, nato a Catania nel 1975. Inizia a fare il dj nel 1989 in una radio locale di Lentini, in Sicialia. Nel 1991 iniziano le sue collaborazioni in alcune discoteche e da quel momento in poi non si ferma più. Nel 2002 è diventato un dj producer dando vita al primo singolo chiamato Obsession, una collaborazione nata con il producer Tobix (Tobia Borrata). A seguire vi sono stati un paio di remix e di mashup. Nell’estate 2014, sempre insieme a Tobix, ha prodotto il singolo Shake your body che ha dato molte soddisfazioni ai due musicisti, entrando in alcune classifiche e in varie compilation.

Nel settembre 2014, presso la discoteca Discus di Catania, Luka J Master ha vinto il premio nel DJ Best Awards. Nel 2015 il dj è entrato a far parete della radio popolare Radio QRZ Latina. Una tra le più grandi radio in America Latina e nelle isole Canarie. Oltre a esibirsi in piazze con live e in discoteca per i dj set, Luka J Master ha prodotto anche il singolo Let me try, uscito il 9 febbraio 2015, sempre insieme a Tobix. Si tratta di un singolo cantato da Silvia Urbani che si è piazzato alla 50a posizione di iTunes. Il brano è stato supportato da radio m2o. È stato inoltre trasmesso anche dalla BBC1 Radio in Inghilterra e da numerose altre radio. I generi musicali proposto da Luka J Master nei suoi live set dj sono commerciale, house future e anni 90.