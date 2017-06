“Jigsaw” è il titolo ufficiale dell’ottavo film della serie horror “Saw”

Billie “il Pupazzo” utilizzato da Jigsaw/John Kramer.

Lionsgate ha annunciato l’arrivo dell’atteso sequel della serie horror “Saw”, in arrivo al cinema in Ottobre.

“Saw: Legacy” sarebbe dovuto essere il nostro corrispettivo in italiano “Saw VIII”, ma Lionsgate ha deciso di cambiare il titolo del nuovo film in “Jigsaw”. Per chi non lo sapesse, Jigsaw è il soprannome del personaggio cattivo creato da James Wane e Leigh Whannell, ideatori della serie cinematografica “Saw”. Dietro questo nome, infatti, si nascondeva il personaggio John Kramer (Tobin Bell), morto in “Saw III”, ma che continuava ad esserci tramite flashback anche nei successivi film, incluso per l’ottavo film in uscita.

La serie cinematografica di “Saw” era iniziata nel 2004 con il titolo di “Saw – L’Enigmista”, per poi concludersi con il settimo film “Saw 3D – Il Capitolo Finale” rilasciato nel 2010.

Le riprese del film erano iniziate lo scorso Ottobre. Vede alla regia i fratelli Peter e Michael Spierig, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Josh Stolberg e Pete Goldfinger, che avevano precedentemente scritto “Piranha 3D” e “Sorority Row”.

Il cast sarà formato da Mandela Van Peebles, Laura Vandervoort, Brittany Allen, Callum Keith Rennie, Matt Passmore, Hannah Emily Anderson, Josiah Black, Shaquan Lewis, Michael Boisvert e James Gomez.

“Jigsaw” arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 27 Ottobre e nel Regno Unito una settimana prima.