The Doors vietano a Kendall e Kylie Jenner di usare il logo della band

The Doors h anno inviato una lettera a Kendall e Kylie Jenner, dopo che le famose sorelle hanno diffuso una nuova linea di magliette stampate con i loro volti sovrapposti al logo della band iconica The Doors.

Il manager dei The Doors, Jeff Jampol, che gestisce i beni di Jim Morrison, ha inviato una lettera di “cessare e desistere” perchè, le sorelle Jenner, non avrebbero chiesto l’autorizzazione di sfruttare il logo dei The Doors.

Jim Morrison did not die for this shit pic.twitter.com/FefcbtuFwj — b (@riverofdelrey) 28 giugno 2017

“Questo è uno di quei casi in cui le persone sfoggiano loro stessi come personaggi famosi, che sono famosi perchè conosciuti, ma che in realtà non fanno nulla. Cercano di utilizzare, rubare e capitalizzare sulle eredità di chi effettivamente ha fatto qualcosa e ha creato arte e messaggi incredibili.” ha detto Jeff Jampol al Rolling Stone

“Sono ovviamente missili che cercano di attirare attenzione, che hanno la fama delle celebrità e sono ben conosciuti, ma non fanno nulla in realtà… È solo sputare in faccia, all’arte, al messaggio, all’anima e all’eredità.”

Non solo The Doors. Anche Ozzy Osbourne e The Notoriuos B.I.G. non voglio comparire sulle magliette delle Jenner.

La nuova linea di T-shirt di Kendall e Kylie Jenner, che comprende anche le immagini di Tupac Shakur e The Notorious B.I.G., aveva già fatto nascere discussioni.

Sharon Osbourne le aveva obbligate a rimuovere dalle loro magliette l’immagine di Ozzy Osbourne, marito di Sharon, perchè senza autorizzazione.

Inoltre ieri Kendall e Kyle si sono scusate dopo le critiche da parte di Voletta Wallace, la madre di The Notorious B.I.G.