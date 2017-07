Cover per Fetish di Selena Gomez con foto dal video ed altri dettagli

Selena Gomez pubblicherà la canzone Fetish il 13 luglio 2017

Dopo averci fatto sentire Bad Liar, la dolce Selena Gomez è in procinto di pubblicare un nuovo singolo la prossima settimana.

Alla fine del video musicale di “Bad Liar” Selena ci ha preso in giro con il misterioso titolo “Fetish“. A quel punto non sapevamo se “Fetish” fosse il titolo del prossimo singolo di Selena o se fosse il titolo del suo prossimo album in studio. Ma nella giornata di ieri su Instagram ha chiarito tutti i dubbi. Fetish è il singolo che uscirà dopo Bad Liar.

Il nuovo singolo di Selena Gomez sarà pubblicato il 13 luglio (giovedì prossimo) e possibilmente arriverà anche il video musicale. “Fetish” è una collaborazione con il rapper Gucci Mane e la cover principale è quella che vedi sopra.

La cover per “Fetish” non ci mostra i piedi di Selena Gomez, ma la cantante con indosso un vestito giallo lungo e delle scarpe bianche. Sembra che ha appena avuto un incidente… la cover fa molto anni 80′, ad eccezione per l’abito.

La domanda che si fanno in molti è se Selena userà un concetto sul tema sessuale o se userà la parola “Fetish” per adattarsi ad un diverso scenario, differente dal sesso.

Qui sotto potete vedere altre foto tratte dal video di “Fetish”:

La prossima settimana uscirà anche il nuovo singolo di Demi Lovato “Sorry Not Sorry“, ma martedì e non venerdì. Selena Gomez ha una fan base superiore quindi Demi ha voluto anticipare l’uscita del suo pezzo per non scontrarsi con Fetish di Selena. Alla fine sono i fan a decidere il mercato e non la qualità del singolo.

In bocca al lupo ad entrambe!