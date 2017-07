Da diverso tempo si parla di Christopher Nolan alla regia di 007, e le sue ultime dichiarazioni lasciano ben sperare che la cosa avverrà effettivamente… ma non subito

Soltanto poche ore fa è giunta notizia, dalla produttrice di 007 Barbara Broccoli, che nel prossimo capitolo della saga tornerà come protagonista il molto amato Daniel Craig. Non solo, il grande successo di “007-Skyfall” del 2012, sta facendo puntare di nuovo anche verso la cantante Adele per la colonna sonora del film. A queste novità pare ora aggiungersi quella relativa al regista Christopher Nolan.

Christopher Nolan dirigerà un film della saga di 007?

La risposta è sì. Lo stesso Nolan, in una recente intervista a Playboy ha nuovamente manifestato il suo amore per il personaggio di James Bond e il suo desiderio, in futuro di lavorare ad uno dei film di 007 dietro alla macchina da presa. Le sue parole, però, non sono riferite ad un film in particolare, tantomento al prossimo Bond 25. Ecco quanto dichiarato da Christpher Nolan:

“Certamente, vorrei fare un film su James Bond. Ho parlato con i produttore Barbara Broccoli e Michael G. Wilson in questi anni. Sono profondamente innamorato di questo personaggio, e sono sempre eccitato all’idea di vedere cosa realizzano. Forse un giorno potrebbe funzionare. Devi sentirti necessario per farlo. Il personaggio ha bisogno di reinventarsi e deve aver bisogno di te”

Dalle sue parole traspare tutta la sua passione per la saga, ma anche il rispetto per un persnaggio, quello di James Bond, che ha fatto la storia del cinema come pochi altri. Tutti i fan di Nolan, dunque, si rallegrino: prima o poi il regista dirigerà un film di 007. D’altronde i produttori della saga non possono farsi sfuggire un’opportunità così allettante!