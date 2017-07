Elton John a Mantova, Scaletta Concerto del 14 luglio 2017

Una grande serata per tutti i fan di Elton John che questa sera si esibità a Mantova con la sua unica data italiana de tour. Ecco la scaletta del concerto e tutte le informazioni utili

Un evento imperdibile per tutti coloro che amano i versi e la voce di Elton John. Una sola tappa, quella a Mantova, che promette di essere una delle eperienze musicali più intense e belle di questa stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere su concerto di stasera 14 luglio 2017 a Mantova.

Scaletta dei brani del concerto di Elton John a Mantova

Non si conoscono i brani sicuri che verranno eseguiti questa sera a Mantova dal fantastico Elton, ma stando a quelle che sono state le sue scalette migliori degli ultimi tempi, si può azzardare qualche ipotesi. Ecco la lista della probabile scaletta di stasera a Mantova:

The Bitch Is Back

Bennie and the Jets

I Guess That’s Why They Call It the Blues

Take Me to the Pilot

Daniel

Looking Up

A Good Heart

Philadelphia Freedom

(Elton John Band song)

I Want Love

Tiny Dancer

Levon

Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Your Song

Burn Down the Mission

Sad Songs (Say So Much)

Don’t Let the Sun Go Down on Me

I’m Still Standing

Crocodile Rock

Your Sister Can’t Twist (But She Can Rock ‘n Roll)

Saturday Night’s Alright for Fighting

Candle in the Wind

Non mancheranno, quindi i suoi brani più famosi che hanno fatto sognare generazioni intere, così come suoi lavori più recenti, ma ugualmente molto amati.

Biglietti e orari del concerto di questa sera

L’area che ospiterà il concerto di questa sera è pronta, e si prepara ad accogliere circa 8000 persone.

Una buona notizia per chi volesse andare al concerto ma non si è organizzato, è che sono disponibili ancora alcuni biglietti, acquistabili sui circuiti di vendita abilitati.

I cancelli verranno aperti dalle ore 18:00, anche se l’esibizione non inizierà prima delle 21:00. Una grande serata per la musica internazionale, e la magia di Elton aleggia su Mantova.