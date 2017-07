The Walking Dead 8: Rick invecchiato? la spiegazione di Robert Kirkman

Nel trailer di The Walking Dead 8, uscito pochi giorni fa, una scena mostra Rick invecchiato. Che cos significa? Cosa sta succedendo? Robert Kirkman, produttore della serie tv ci svela alcune informazioni

Pochi giorni fa l’entusiasmo dei fan di The Walking Dead è salito alle stelle, grazie alla presentazione, allo scorso Comic-con di San Diego, di un teaser trailer della stagione 8. Le immagini mostrate nel trailer ci faranno compagnia fino all 22 ottobre, data in cui la serie tv tornerà in onda.

La scena di Rick invecchiato sarà nella prima puntata

Una delle scene del trailer di The Walking Dead 8 mostra Rick con barba e capelli bianchi, come se fosse invecchiato di diversi anni. La scena ha subito destato interesse e fatto fiorire tutta una serie di supposizioni e di teorie. A quanto pare quella scena, messa nel trailer, serviva proprio a generare questo tipo di “panico”. C’è chi crede che si tratti di un sogno, chi di un flashforward, altri ancora ricollegano l’immagine all’inizio della storia, ossia quando Rick si sveglia dal coma. Qual è dunque la verità? Robert Kirkman ci anticipa, in una dichiarazione, che la risposta a questo quesito si capirà già nella prima puntata della stagione 8. Il mistero rimane, ma almeno toccherà aspettare soltanto fino al 22 ottobre.

Le dichiarazioni di Robert Kirkman

Contento della situazione di mistero e teorie che la scena del trailer ha sucitato nei fan, Kirkman spiega il motivo di questa scelta. Ecco le sue parole: