“It’s my House” di Mika: ascolta il nuovo singolo | Testo e traduzione

È uscito oggi il nuovo singolo di Mika “It’s my House” che anticipa il prossimo album. Ascolta il brano e leggi testo e traduzione

Da oggi in rotazione radiofonica il nuovo singolo “It’s my House” di Mika, un brano che sicuramente sentiremo molto e non soltanto in radio. Pare infatti che la nuova canzone di Mika, farà anche da sigla alla seconda edizione della fortunata trasmissione di Rai 2 “Stasera CasaMika”.

Ecco quindi dove poter ascoltare un piccolo assaggio della canzone, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Già dal primo ascolto “It’s my House” si presenta come un pezzo molto orecchiabile, fresco e dinamico, che non ci dispiace affatto. Il brano è stato scritto dallo stesso Mika, con la collaborazione di Jonathan Quarmby e Fiona Bevan. Nel testo Mika apre la sua casa, così come il suo cuore, a chiunque voglia condividere emozioni.

Diteci cosa ve ne pare.

“It’s my House” testo e traduzione della canzone

Don’t even try to tempt me with the keys of the Taj Mahal

Or the Leaning Tower of Pisa ‘cause I heard it’s about to fall

There ain’t no pyramids or palaces for me

Already got a home, it’s the only place I need

It might be big, it might be small

Ain’t no paintings on the wall

And the bed might not be long enough

The neighbours want us all to leave

And they’re callin’ the police

They’d kick us out if they were strong enough

It’s my house

‘Cause my house is your house

My heart is too

It’s my house

‘Cause my house is your house

There’s room for you

It’s my house

Ain’t no walls you can keep my heart in

Ain’t no walls I won’t lock you out

It’s my house

You don’t need a flying pigeon ‘cause you already know the way

You can bring your best friend with you and I’d love to have you stay

We can make some music yeah, we can watch the sun go down

This house is yours and mine, you can always stick around

It might be big, it might be small

Ain’t no paintings on the wall

And the bed might not be long enough

The neighbors want us all to leave

And they’re callin’ the police

They’d kick us out if they were strong enough

It’s my house

‘Cause my house is your house

My heart is too

It’s my house

‘Cause my house is your house

There’s room for you

It’s my house

Ain’t no walls you can keep my heart in

Ain’t no walls I won’t lock you out

It’s my house

Ain’t no walls you can keep my heart in

Ain’t no walls I won’t lock you out

It’s my house

It’s my house

It’s my house

It’s my house

‘Cause my house is your house

My heart is too

It’s my house

‘Cause my house is your house

There’s room for you

It’s my house

Traduzione

Non provare a tentarmi neanche se hai le chiavi del Taj Mahal

O la Torre di Pisa

perché ho sentito che è sul punto di cadere

Per me non esistono piramidi o palazzi

Ho già una casa, è l’unica cosa che mi serve

Potrebbe essere grande, potrebbe essere piccola

Anche senza quadri appesi al muro

E il letto potrebbe non essere sufficientemente lungo

I vicini magari vogliono che ce ne andiamo via tutti

E stanno chiamando la polizia

Ci avrebbero buttati fuori se fossero stati abbastanza forti

È la mia casa

Perché la mia casa è la tua

Anche il mio cuore lo è

È la mia casa

Perché la mia casa è la tua casa

C’è posto per te

È la mia casa

Non ci sono mura in cui puoi trattenere il mio cuore

Non ci sono mura in cui ti terrei bloccato

È la mia casa

Non ti serve un piccione viaggiatore perché conosci già la strada

Puoi portare il tuo migliore amico con te, mi farebbe piacere avervi entrambi qui

Possiamo fare un po’ di musica, possiamo guardare il tramonto

Questa casa è tua e mia, puoi sempre rimanere qui dentro

Potrebbe essere grande, potrebbe essere piccola

Anche senza quadri appesi al muro

E il letto potrebbe non essere sufficientemente lungo

I vicini magari vogliono che ce ne andiamo via tutti

E stanno chiamando la polizia

Ci avrebbero buttati fuori se fossero stati abbastanza forti

È la mia casa

Perché la mia casa è la tua

Anche il mio cuore lo è

È la mia casa

Perché la mia casa è la tua casa

C’è posto per te

È la mia casa

Non ci sono mura in cui puoi trattenere il mio cuore

Non ci sono mura in cui ti bloccherei

È la mia casa

Non ci sono mura in cui puoi trattenere il mio cuore

Non ci sono mura in cui ti terrei bloccato

È la mia casa

È la mia casa

È la mia casa

È la mia casa

Perché la mia casa è la tua

Anche il mio cuore lo è

È la mia casa

Perché la mia casa è la tua casa

C’è posto per te

È la mia casa