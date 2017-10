Scarlett Johansson sarà la protagonista di Reflective Light

Scarlett Johansson sarà la protagonista del dramma Reflective Light, adattamento cinematografico del romanzo The Deepest Secret scritto da Carla Buckley e pubblicato nel 2014.

Al centro della storia c’è Eve Lattimore, madre e moglie la cui vita non è delle più felici. Suo marito lavora a più di venti chilometri di distanza da casa, lasciandola costantemente sola a gestire una figlia adolescente problematica e un bambino molto fragile, nato con una sindrome che non gli permette di essere esposto al sole. Per evitare danni irreparabili Eve pian piano trasforma la sua casa in una fortezza impenetrabile, anche a costo di perdere i suoi stessi affetti. Ma la donna continua a sperare che una cura per suo figlio sarà prima o poi trovata, finché una notte non compie un gesto tragico che la costringerà a nascondersi non soltanto dal sole…

Il regista di Reflective Light sarà un esordiente d lusso, il fotografo Gregory Crewdson, il quale ha anche scritto l’adattamento con la sua partner Juliane Hiam. Non si sa ancora chi farà parte del cast del film insieme alla Johansson. Noi vedremo di nuovo l’attrice nei prossimi due Avengers: Infinity War e ascolteremo la sua voce nel film d’animazione di Wes Anderson Isle of Dogs.