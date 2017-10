Ty Dolla $ign & Lauren Jauregui rilasciano la prima canzone insieme da fidanzati. Leggi il testo di In Your Phone

Ty Dolla $ign & Lauren Jauregui non si fidano in In Your Phone

Il rapper Ty Dolla $ign e la cantante delle Fifth Harmony, Lauren Jauregui sono ormai una coppia. Ci sono diverse immagini dei due in diversi eventi che lo confermano. Per celebrare questa unione hanno deciso di rilasciare una canzone insieme nella giornata di ieri.

A me non piacciono tantissimo come coppia… a voi? Lei sembra molto più bella di lui, anche se poi, in amore la bellezza dovrebbe contare poco.

Questa canzone si intitola “In Your Phone“, e si mantiene sul genere pop urban. Parla di uno dei problemi comuni che affrontano le coppie: la gelosia del digitale. Per digitale mi riferisco a quello che potrebbe succedere nei social network o smartphone.

Questo è ciò che Ty Dolla $ign e Lauren Jauregui cantano in “In Your Phone“.

“Tu usi sempre il tuo telefono / mi sento come se mi facessi del male”, ripetono più e più volte nel ritornello i due artisti.

Il tema della canzone In Your Phone potrebbe essere interessante ma il brano dura solo 2 minuti e mezzo. Forse un po’ poco, non trovate?

Anche voi avete problemi di questo tipo nella vostra relazione?

Ty Dolla $ign & Lauren Jauregui – In Your Phone (Testo):

You always in your phone (phone)

I feel like you do me wrong (wrong)

You always in your phone (phone)

I feel like you do me wrong

You always in your phone

I feel like you do me wrong (do you wrong)

You always in your phone (oh)

I feel like you do me wrong (do you wrong)

Tell me what you’re waiting for

You wanna jump in the ‘Rari

Show me your passport

[?] out in your past calls

You be all on my dance

But your love is the best

But you already do more

But I want you to say less

[?] boom, too many problems

[?] boom, too many [?] Yeah, sometimes you a challenge

I wanna eat in the store [?]

You always in your phone

I feel like you do me wrong

You always in your phone

I feel like you do me wrong

You always in your phone

I feel like you do me wrong

You always in your phone

I feel like you do me wrong

Tick ticks on you

Too many others

When I’m in the room, I feel the eyes on me

Got some nerve saying I’m the challenge

But I know I know that you know

I’ve been damaged

To be honest

Your love is the best

But I get so in my head when you keep sh*t to yourself

Why you always in your phone?

Can’t you talk to me?

‘Cause I know that you need it more than [?], I can’t ignore

You always in your phone

I feel like you do me wrong

You always in your phone

I feel like you do me wrong

You always in your phone

I feel like you do me wrong

You always in your phone

I feel like you do me wrong