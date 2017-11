La Disney annuncia il cast ufficiale de Il Re Leone: il film uscirà nel 2019

Uscirà nelle sale a partire dal 19 luglio 2019 una versione moderna de Il Re Leone, scritta da Jeff Nathanson e diretta da Jon Favreau. Come spiegato da Jon Favreau, non si tratterà di un vero e proprio remake del classico, ma saranno conservate le canzoni del cartoon su cui si basa, come accaduto per La Bella e La Bestia. Intanto la Disney ha ufficializzato il cast pubblicando un post su Twitter, anche se già qualche mese fa era stato reso noto che a doppiare Nala sarebbe stata la cantante Beyoncé Knowles.

Le riprese in motion capture, tecnica di ripresa che prevede la registrazione dei movimenti del corpo degli interpreti che saranno poi attribuiti al personaggio, sono in corso a Los Angeles. Jon Favreau ha già diretto per la Disney la versione in live-action de Il libro della giungla, che ha incassato più di 950 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il cast ufficiale

Più di vent’anni fa uscì la versione classica

La versione classica de Il Re Leone fu distribuito a partire dal 15 giugno 1994 e fu diretto da Roger Allers e Rob Minkoff. In Italia a prestare la voce ai personaggi furono doppiatori di peso, come Vittorio Gassman (Mufasa) e Tullio Solenghi (Scar). Fu un vero e proprio successo che creò un forte legame con il pubblico che la Disney non vuole intaccare. Ed è probabilmente questo il motivo per cui quello che uscirà nell’estate 2019 non sarà un remake, ma un film diverso in cui si cercherà di portare sullo schermo ambienti e animali reali resi più accattivanti dalle nuove tecniche di produzione.

L’opera, che ha vinto due Oscar per la miglior canzone e colonna sonora, scritta da Hans Zimmer, fu accolta con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica e raccolse un incasso di circa 968 milioni di dollari, diventando il film d’animazione tradizionale di maggiore successo. Oggi a detenere questo record è Frozen, film d’animazione del 2013, diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, La regina delle nevi. Visto il tenore del cast e i nomi che firmano regia e produzione non è da escludere che Il Re Leone torni a detenere il record di film di maggiore successo nel 2019.