Concerti di Capodanno 2018 nelle piazze italiane

Sembra ancora lontano, ma in realtà Capodanno 2018 si avvicina a grandi passi. Ecco una piccola guida ai migliori concerti nelle piazze italianeC

Capodanno 2018 a Roma

Quest’anno, com’è stato per lo scorso capodanno, il concerto al Circo Massimo non si terrà, ma la Capitale offre tante altre alternative di svago. Per festeggiare l’inizio del nuovo anno, si possono raggiungere le principali e più famose piazze del centro, come Piazza Navona, Piazza Venezia o Piazza del Popolo, dove poter brindare e festeggiare in un’atmosfera da sogno.

Per chi ama i gospel, invece, all’Auditorium Parco della Musica di potrà assistere ad un concerto meraviglioso, aspettando lo scoccare della mezzanotte.

Concerto di Capodanno 2018 a Milano

Milano non delude con il grande concerto che si terrà, come consueto, in Piazza del Duomo. Per il momento non si conoscono ancora i nomi degli artisti che saranno presenti al grande evento, ma vi aggiorneremo prontamente quanso avremo notizie più concrete a riguardo.

Concerto di Capodanno 2018 a Napoli

Il concerto di Capodanno a Napoli, si terrà come sempre nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. Gli ospiti che saranno presenti per allietare con la loro musica la serata, non si conoscono ancora, ma presto avremo delle notizie più dettagliate.

Per chi volesse passare il Capodanno a Napoli, ad ogni modo, ricordiamo che ci sono tantissimi eventi per le strade della città, e allo scoccare delle mezzanotte il cielo ci colorerà di mille colori con gli spettacoli pirotecnici.

Capodanno 2018 a Torino

Anche a Torino ci sarà il grande concerto di Capodanno, ma per il momento non ci sono ancora notizie certe riguardo all’ospite d’eccezione. Presto avremo news.

Concerto di Capodanno 2018 a Firenze

Anche Firenze si prepara a festeggiare il nuovo anno con concerti sparsi in ben 5 piazze diverse. Il cuore della festa però sarà in Piazza Duomo, dove dopo i festeggiamenti si potrà godere dello spettacolo dei fuochi pirotecnici. Anche in questo caso, non si conoscono ancora gli artisti che saranno presenti al concerto, ma vi terremo aggiornati.

Concerto di Capodanno a Potenza

Potenza ospiterà quet’anno il grande concerto della Rai, quello che viene trasmesso sul primo canale della tv nazionale. I dettagli non sono stati ancora chiariti, ma dato l’evento televisivo, sarà sicuramente un evento di grandissima portata.

Concerto di Capodanno 2018 a Perugia

A Perugia il Capodanno 2018 risuonerà con le note di Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana. L’appuntamento è al Pala Evangelisti, dove tra musica e canzoni si saluterà in allegria l’arrivo del nuovo anno. L’inizio del concerto sarà per le 22:30, e dopo aver brindato alla mezzanotte, si protrarrà fino a notte inoltrata.

Concerto di Capodanno a Parma

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma pare che l’artista di eccezione che terrà il concerto di Capodanno a Parma sarà Fedez. Ancora in dubbio anche la location. Mentre l’anno scorso il concerto si è tenuto in piazzale della Pilotta, per quest’anno il comune sta pensando ad un posto molto più ampio. Di sicuro, se sarà davvero Fedez l’ospite d’eccezione, i fan accorreranno in massa.

Concerto di Capodanno 2018 a Reggio Emilia

Se pensate di finire il 2017 e iniziare il 2018 a Reggio Emilia, sappiate che lo farete in compagnia di Nino Frassica e della Los Plaggers Band. Si potrà ballare e cantare sui classici della musica anni ’60 e ’70, e aspettare la mezzanotte in allegria. L’evento si terrà in Pazza Martiri del 7 luglio e avrà inizio alle 22:30.

Concerto di Capodanno 2018 a San Benedetto del Tronto

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma pare che al concerto di Capodanno a San Benedetto del Tronto sarà presente Lorenzo Fragola. L’evento si terrà in Piazza Giorgini. Per i dettagli aspettiamo notizie più ufficiali.