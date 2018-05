Selena Gomez: il nuovo singolo uscirà il 10 maggio 2018

Il prossimo 10 maggio Selena Gomez rilascerà nuova musica. La cantante e teen-idol americana ha confermato i rumors di queste ore riguardo al suo imminente comeback.

Il brano farà parte della colonna sonora di “13 Reason Why” seconda stagione, e debutterà ufficialmente tra 10 giorni.

#BackToYou. Out May 10th, part of the @13ReasonsWhy S2 soundtrack. I’m so excited for you guys to hear it.❣️ pic.twitter.com/BsWAQEx0RW

— Selena Gomez (@selenagomez) May 1, 2018