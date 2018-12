Dopo il successo ottenuto da “The walking Dead”, Robert Kirkman, il creatore di fumetti che ispirato la famosa serie tv, ha appena annunciato un nuovo progetto su cu sta lavorando. Si intitola “5 Year” e sembrerebbe riprendere il filone apocalittico che ha tracciato in precedenza su the walking dead.

Di cosa parlerà la nuova serie tv di Robert Kirkman “5 years”?

Il nuovo progetto sarà in collaborazione con Skybound Entertainment ed eOne e sarà composta da 5 stagioni.

Esatto, hai letto bene, sono in programma già 5 stagioni per la serie tv 5 year.

Andando più nel dettaglio della storia, la serie racconterà quello che accade nei 5 anni precedenti alla fine del mondo, la quale verrà causata da un impatto catastrofico con un meteorite.

Le diverse serie tv saranno girate in diversi parti del mondo, raccontando così su come le persone dei vari paesi decideranno di vivere gli ultimi anni della loro vita dopo la fatidica scoperta.

Al momento sono state rilasciate poche informazioni dettagliate sulla serie tv 5 year, ma da quello che è stato dichiarato ogni stagione i si incentrerà su un preciso paese e su un preciso anno.

Un’idea alquanto ambiziosa e allo stesso originale quella di Kirkman! Sono già stati instaurati alcuni accordi internazionali, tra cui: Italia, Germania, Russia, Cina, Gran Bretagna e India. La lista però non terminerà qui, altri paesi verranno annunciati in futuro.

Le dichiarazioni rilasciate da Kirkman sulla serie 5 year

A lasciarci maggior informazioni in merito è stato il creatore stesso, Robert Kirman, che ci ha svelato tutto quello che ci cela dietro la sua idea:

Uno dei più grandi obiettivi della Skybound è far crescere i creatori offrendo loro una piattaforma per creare delle storie coinvolgenti. Lavorare a 5 Year sarà un’esperienza eccezionale perché ci dà l’opportunità di scoprire come gli autori e i registi di varie parti del mondo raccontano storie diverse nonostante gli ingredienti alla base siano gli stessi.

La Skybound Entertainment ed eOne inoltre ha annunciato che si impegnerà a produrre una versione diversa di 5 year in base al mercato, proponendo così storie e personaggi diversi legati alla stessa nazione.

Un progetto ambizioso a livello globale, riuscirà però ad appassionare i suoi fan come con “The Walking Dead”? Non ci resta altro che aspettare.

Quando uscirà la serie 5 year di Robert Kirman?

Quando ci appassioniamo e ci incuriosiamo per le nuove uscite e i progetti in corso cerchiamo subito di capire una data, un giorno, un mese, un numero insomma da poter segnare sul calendario e iniziare la nostra conta alla rovescia.

Stavolta però bisognerà aspettare anche per questo: non è stata rilasciata alcuna data di uscita e nemmeno quali saranno i partner per la produzione e la distribuzione locale di Skybound e eOne. Non ci resta altro che aspettare qualche novità da Robert Kirkman!