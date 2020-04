Ad intrattenere tutti i bimbi costretti a casa per la quarantena, che sta interessando gran parte del pianeta, arriva Harry Potter at Home, una piattaforma dedicata ai più piccoli dove trovare tante attività a tema.

Ad occuparsi del lancio di questa interessante iniziativa è stata la stessa J.K. Rowling, la scrittrice della saga di Harry Potter e quindi la madre del maghetto più amato della letteratura e del cinema, conosciuto soprattutto grazie al famoso film con protagonista Daniel Radcliffe.

Ma vediamo un po’ più nello specifico che cos’è la piattaforma Harry Potter at Home e come potervi accedere.

Cos’è e cosa si può fare con Harry Potter at Home?

Sostanzialmente Harry Potter at Home è un raccoglitore di materiale interattivo a tema Hogwarts e Harry Potter. I ragazzi potranno così trovare video, giochi educativi e divertenti, puzzle, indovinelli, quiz e molto altro.

Al momento l’iniziativa è disponibile solo in lingua inglese, ma questo potrebbe essere un motivo in più per i bambini di avere un confronto ed esercitarsi anche con la lingua straniera che è anch’essa materia di studio a scuola. Inoltre, sulla piattaforma Harry Potter at Home sarà possibile anche ascoltare la lettura del primo capitolo di Harry Potter e la pietra filosofale, primo libro della saga, grazie alla collaborazione con Audible e OverDrive.

In questi giorni anche in tv non manca la magia di Harry Potter, grazie alla messa in onda su Italia 1, ogni lunedì e martedì dei vari capitoli della saga cinematografica. L’ultimo appuntamento con il maghetto di Hogwarts sarà nei giorni 6 e 7 aprile con le due parti del film Harry Potter e i doni della morte. Un occasione, per tutti i fan, di ritrovare i propri personaggi preferiti.

