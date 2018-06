La magia del Cinema: apprezzato ma costoso. I Millennials optano per device e piattaforme I Millennials amano i film ma utilizzano device e piattaforme per comodità e risparmio.

28 Dicembre 1895. Chi ama il Cinema, sa bene l’importanza di quella data. I fratelli Louis e Auguste Lumière, per la prima volta proiettano, per il pubblico del Gran Cafè del Boulevard des Capucines a Parigi, una successione di immagini distinte, creandone il movimento. L’idea rivoluzionaria è proprio la proiezione della pellicola, che consente la visione ad una moltitudine di spettatori. Insomma, il cinema come lo intendiamo ai giorni nostri!

La magia del cinema

Una forma d’arte e d’intrattenimento che ha sempre coinvolto tutti, dai più piccoli agli adulti. Il cinema è pura magia. E’ capace di catapultare in mondi lontani dal proprio. Può far riflettere su tematiche che magari quotidianamente passano in secondo piano, o vengono sottovalutate. E ancora, riesce a intrattenere estraniando dai soliti problemi della vita quotidiana. Insomma: un gigantesco schermo che avvolge, e trascina in un’altra realtà.

Ad ognuno il suo genere

E stiamo seduti lì, su quelle poltroncine tanto comode, assaporando ogni singolo frame, ogni piccola emozione, ogni storia raccontata. Ci immedesimiamo nel personaggio. Siamo state tutte almeno una volta, un po’ come Bridget Jones, sfortunate con gli uomini, fin quando abbiamo incontrato lui, il nostro Mark Darcy, che si è innamorato dei nostri pregi e difetti. Certo, non tutti ci lasciamo poi attirare dai film romantici. C’è chi preferisce un’avventura, sicuramente diversa dalla propria vita monotona; chi ama l’adrenalina da film horror, chi ancora preferisce immergersi nel mondo del fantasy. Insomma, ad ognuno il suo.

I costi per la realizzazione di un film

Detto ciò, vi siete mai chiesti quanto costi realizzare un film? Sicuramente la sua creazione è una vera e propria impresa, che richiede la collaborazione di una troupe di centinaia di persone, attrezzature costose, investimenti in denaro e tempo. Le cifre, per un film girato in modo professionale, ruotano attorno il milione di euro. Se però, il film ha successo, può rendere cifre straordinarie. Viceversa, se il film non è gradito al pubblico, la perdita è molto grave.

Dati statistici alla mano: In totale sono 34 i film che hanno incassato più di 1 miliardo di dollari. Tre di questi, ovvero Avatar, Titanic e Star Wars: Il risveglio della Forza hanno incassato più di 2 miliardi, non tenendo conto del tasso di inflazione del 2014.

I Millennials non vanno molto al cinema

Non si può non tenere conto in ogni caso della situazione emersa recentemente dal Rapporto Cinema 2018 realizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. I Millennials (tra i 20 e i 35 anni) italiani amano sicuramente i film, tanto che il 49,3% ne vede più di uno a settimana, ma il mezzo privilegiato a tale fine non è tanto il cinema, quanto le piattaforme e i device (legali e illegali). Più dell’ 80% infatti va in sala solo una volta al mese. Il problema? seguendo le indagini, sta nel costo del biglietto. Quasi la metà dichiara infatti che andrebbe volentieri più spesso al cinema se le spese non fossero così alte e ci fossero più agevolazioni.